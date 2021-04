Person kørt på hospitalet: Muligt knivstikkeri i Albertslund

Vestegnens Politi er onsdag aften til stede i Vognporten i Albertslund, hvor de efterforsker et muligt knivstikkeri.

Det skriver politikredsen på Twitter.

Politiet oplyser, at en person er anholdt på stedet, mens en anden er kørt på hospitalet til behandling.

- Der er tale om to personer, der formentlig er bekendte med hinanden. Vi tror, de er over- og underboer, og at noget 'husspektakel' så er endt på gaden, hvor en nok er blevet så sur, at en kniv blev trukket, siger vagtchefen ved Vestegnens Politi til Ekstra Bladet.

Af den grund formoder politiet ikke, at der er tale om bandekriminalitet.

Politiet har endnu ikke fundet et våben og ved på nuværende tidspunkt ikke, hvad der ledte til episoden.

Politiet kender ikke til tilstanden på den tilskadekomne og vil være på stedet den næste times tid.

Foto: Kenneth Meyer

