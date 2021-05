Person omkommet i brand

En person har mandag aften mistet livet i en brand i en lejlighed i et plejecenter i Betty Sørensen Parken i Vejle.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Politiet formoder, at den omkomne er den 87-årige mandlige beboer, og hans pårørende er derfor blevet underrettet.

På trods af store skader på lejligheden, nåede branden ikke at brede sig til resten af plejecenteret.

- Vi skal have lavet det, vi kalder for en findesteds-undersøgelse, hvor vi får en retsmediciner ud. Simpelt han for at være sikker, at vi får lukket alle huller - at der ikke er foregået noget mistænkeligt derude. Det er der ikke noget som helst, der tyder på, siger vagtchef Jeppe Thranum fra Sydøstjyllands Politi til Vejle Amts Folkeblad.

Årsagen til branden er endnu uvis.