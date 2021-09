Person påkørt af bus

En person er blevet påkørt af en bus ved John F. Kennedys Plads i det centrale Aalborg.

Anmeldelsen indløb klokken 21.32 lørdag aften.

- Vi har patruljer, der arbejder på stedet, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen.

Det er endnu for tidligt at sige, hvad der præcist er sket, men første meldinger går på, at der er tale om en mand, der er blevet ramt.

- Jeg har selvfølgelig en idé om, hvordan bussen har kørt, ud fra vores folk på stedet og overvågning i området, fortæller vagtchefen.

Det er endnu uvist, hvordan den tilskadekomne har det, men vedkommende er kørt til behandling på sygehuset.