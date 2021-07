Person påkørt af varebil

Østjyllands Politi er tirsdag morgen til stede ved en alvorlig færdselsulykke på Oddervej 84 i Højbjerg. Her er en fodgænger blevet påkørt af en varebil.

Det oplyser Østjyllands Politi, der modtog anmeldelsen om ulykken klokken 07.00.

- Fodgængeren blev ramt direkte af varebilen, da personen forsøgte at krydse vejen. Vi har ikke noget konkret om personens tilstand, men det ser alvorligt ud. Det er den melding, vi har fået derudefra, siger Østjyllands Politis vagtchef Flemming Lau til Ekstra Bladet.

Redningskøretøjer er ankommet til stedet sammen med politiet.

Politiet forsøger nu at klarlægge, hvad der gik galt i forbindelse med påkørslen.

- Vi ved, at personen forsøgte at gå over vejen, men hvad der præcist er sket er endnu lidt uvist, siger Flemming Lau.

Der er nu bilinspektør på stedet, oplyser politiet, der opfordrer forbikørende til at vise hensyn.