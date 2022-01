Person påkørt på motorvejen

En lastbil har her til morgen påkørt en person på motorvejen

En person er påkørt på Køge Bugt motorvejen i sydgående retning.

Uheldet er sket mellem afkørsel Ådalen (31b) og Køge (32).

Hvad der præcist er sket under uheldet, og hvordan personen er endt på kørebanen er stadig uklart.

Politiet fik anmeldelsen 07.58.

Den involverede lastbil og den påkørte befinder sig i nødsporet, så man kan stadig passere uheldet.

- Den påkørte er i live, men han er kommet alvorligt til skade, siger Martin Bjerregaard.

Politiet har indkaldt en bilinspektør til at hjælpe med at fastslå, hvad der skete under ulykken.

