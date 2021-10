Person ramt af bil ved biltræf

En person er lørdag aften kommet til skade ved et biltræf i Aarhus

En person modtager behandling efter at være blevet ramt af en bil ved biltræffet Cars And Coffee i bydelen Egå i det nordlige Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV 2.

Billeder fra stedet viser flere patruljevogne og en ambulance, hvor redderne altså giver behandling til en person, der ligger på jorden omringet af en større menneskemængde.

Ordensmagten fortæller til mediet, at de fortsat er i gang med at undersøge de omstændigheder, der ligger til grund for uheldet.

Det er uvist, hvilken tilstand som den påkørte person er i.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Østjyllands Politi, men det har i skrivende stund ikke være muligt.

Ekstra Bladet følger sagen ...