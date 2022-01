Person ramt af bil

Sønder Ringvej i Vallensbæk er spærret i begge retninger.

Afspærringen sker, efter en fodgænger er blevet ramt af en bil på hovedvejen, oplyser Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

- Vedkommende er kommet temmelig slemt til skade, men er uden for livsfare, siger politiets vagtchef Lars Guldborg.

Artiklen fortsætter under videoen...

Ambulancer og brandvæsen er til stede ved uheldet.

Sønder Ringvej vil være spærret i noget tid endnu, mens politiet venter på en bilinspektør.

Ulykken er dog sket på et 'heldigt' tidspunkt rent trafikalt, så det har ikke de store konsekvenser for trafikken, og det er muligt for bilister at finde alternative ruter, oplyser politiet.

Politiet har endnu ikke været i kontakt med de pårørende til personen, der blev kørt ned.

Ulykken skete 20.42.