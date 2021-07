Person ramt af skud i Brøndby

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Politiet er massivt til stede i Kisumparken i Brøndby, efter at en person er blevet ramt af skud lørdag aften.

Personen er uden for livsfare.

Det skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Politiet vil meget gerne høre fra borgere, der har set eller hørt noget mistænkeligt omkring klokken 18.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at politiet er til stede i området omkring Æblehaven. Her er et grønt område spærret af, og der er flere hundepatruljer på vej ud for at afsøge området.

Foto: Kenneth Meyer

Opdateres...