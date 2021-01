Person skudt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En person er onsdag morgen blevet skudt.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Politiet er talstærkt til stede ved Kornmarken i Bagsværd.

Offerets tilstand er ukendt, oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Til Ekstra Bladet fortæller vagtchef Jens Møller, at politiet fik anmeldelsen klokken 6.31.

Vagtchefen oplyser videre, at politiet i øjeblikket ikke ønsker at fortælle yderligere.

- Vi ved ikke så meget endnu, siger Jens Møller til Ekstra Bladet.

To personer i mørkt tøj er set løbe væk fra gerningsstedet, oplyser politiet.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er afspærring ind til et villakvarter, der udgør Oldmarken og Bondemarken i Bagsværd. Man kan ikke komme ind, men folk kan godt få lov til at komme ud fra kvarteret.

Foto: Kenneth Meyer

Politiet bevogter indkørselsvejen til kvarteret.

Det lader til at være et stort område, der er afspærret med flere villaveje.

I hvert fald to teknikerbiler er kort efter klokken 8 ankommet til stedet og har fået lov til at køre ind, fortæller Ekstra Bladets mand. I øvrigt holder der en del politi ved Kornmarken.

Ekstra Bladet har talt med flere beboere i kvarteret. De fortæller samstemmende, at der er tale om et roligt kvarter med mange familier og ældre, hvor der sjældent er ballade.

- Jeg vågnede klokken halvsyv. Det var skuddet. Først troede jeg, at det var min nabo, der havde indbrud igen. Men så så jeg alle de blå blink og tænkte 'tak skal du have', siger en genbo, der bor i en af de tre længer med rækkehuse.

Samme nabo fortæller også om et godt sammenhold blandt beboerne, hvor alle kender alle.

Politiet anmoder på Twitter vidner, som har oplevet mistænkelig adfærd eller køretøjer i området, om at henvende sig på telefon 114.

For enden af Kornmarken ved nogle rækkehuse er der spærret af. Inde midt mellem rækkehusene er et grønt område, som også er spærret af. Det lader til, at en del af efterforskningen centrerer sig om det grønne område.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at han fra det sted, han opholder sig, kan se et enkelt patronhylster, der ligger på vejen.

Klokken 9.40 oplyser politiet, at politiet fortsat vil arbejde ved gerningsstedet i nogle timer endnu.

Opdateres ...