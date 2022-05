Person stukket i maven

Københavns Politi er fredag aften til stede på en adresse i Brønshøj, hvor en person er blevet stukket med kniv.

Det oplyser vagtchef hos Københavns Politi Martin Kajberg til Ekstra Bladet.

- Vi får en anmeldelse klokken 20.42 om, at en person skulle være stukket med kniv. Vi sender passende styrker og en ambulance derud, og vi konstaterer, at det er rigtigt, at en person er blevet stukket, fortæller vagtchefen.

Han fortæller, at de fandt kniven på stedet, men at gerningsmanden var stukket af, da de ankom.

Foto: Kenneth Meyer

Den forurettede, der var blevet ramt i maven, var ved bevidsthed og kunne selv oplyse navnet på den formodede gerningsmand. Vedkommende ringede dog hurtigt selv til politiet og oplyste, hvor personen stod, så politiet kunne foretage en anholdelse uden dramatik.

- Den forurettede er kørt til behandling på hospitalet, og vi er til stede og arbejder på at finde ud af, hvad der er sket derude, fortæller Martin Kajberg.

- Det er vores klare indtryk, at det er to personer, der kender hinanden, og at det er en konflikt, der er eskaleret.

Vagtchefen ønsker ikke at oplyse køn eller alder på de implicerede, ligesom han heller ikke vil gå nærmere i detaljer om deres relation.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at betjente går rundt i området og samler spor, og at politihunde er på stedet.

Ekstra Bladet følger sagen.