Person stukket med kniv: Fem anholdt

Lørdag eftermiddag er der sket et knivstikkeri i Nyborg på Fyn.

Det bekræfter Fyns Politi over for Ekstra Bladet.

- Vi får en anmeldelse om, at en person er stukket med en kniv. Så kører vi derned, og det er korrekt. Vedkommende er uden for livsfare.

- Så begynder vi at efterforske, og i den forbindelse får vi anholdt fem personer, og dem er vi ved at efterforske omkring lige nu, siger vagtchef Kenneth Taanquist hos Fyns Politi.

Kender motivet

Derudover har politiet meget få oplysninger på nuværende tidspunkt.

- Har I nogen formodning om, hvad motivet er?

- Ja.

- Kan du fortælle, hvad det drejer sig om?

- Nej, det kan jeg ikke af efterforskningsmæssige hensyn.

- Er det rocker- eller banderelateret?

- Nej.

Over Storebælt

De anholdte personer nåede at stikke af fra stedet, og de blev efterfølgende fanget på den anden side af Storebæltsbroen.

- Vi fik et tip om, at de befandt sig på Sjællandssiden, så derfor har der været noget trafik over Storebæltsbroen. Og det er også på Sjællandssiden, de bliver anholdt.

- Kan du fortælle noget om de anholdte?

- Nej, ikke på nuværende tidspunkt.

Knivstikkeriet fandt sted på en parkeringsplads i Nyborg, og politiet fik anmeldelsen klokken 16.36 lørdag eftermiddag.

- Vi efterforsker lige nu, så derfor er vi lidt tilbageholdende med oplysninger, forklarer vagtchef Kenneth Taanquist til Ekstra Bladet.