Person stukket med kniv: Fire anholdt

Politiet har tirsdag aften fået anmeldelse om, at en mand er blevet stukket med kniv på Amager, og Københavns Politi bekræfter, at en mand er kommet til skade, og at en række personer er mistænkt.

- Klokken 22. 41 får vi en anmeldelse om, at en person er blevet stukket med en kniv. Vi er tilstede med politi og ambulance, og der er en tilskadekommen, siger Thomas Hjermind, vagtchef, Københavns Politi:

- Vi har fire anholdte

Politiet efterlyser vidner, som gerne må ringe på 114.

- Vi er i gang med at foretage undersøgelser på stedet, men vi har ikke nærmere omkring personens tilstand.

Den tilskadekomne er kørt på hospitalet.