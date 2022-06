Person stukket med kniv

En mand er torsdag aften blevet stukket med kniv ved Alfred Hansens Have i Holbæk. Hans tilstand er stabil, og han er blevet indlagt til behandling på sygehuset.

Det oplyser vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi Lasse Jensen til Ekstra Bladet.

- Vi får anmeldelsen klokken 19.26. Vi har været på gerningsstedet og søgt med hunde og lavet de indledende efterforskningsskridt, fortæller han.

- Vi er stadig i gang med at stykke sammen, hvad relationen har været, men jeg kan sige så meget, at vi ikke ser det som et tilfældigt overfald, tilføjer vagtchefen.

Lasse Jensen fortæller, at manden er ved bevidsthed, og at de søger i flere forskellige retninger, hvad angår gerningsmand eller -mænd.

Han tilføjer, at politikredsen meget gerne hører fra personer i området, der kan have oplysninger i sagen.

- Det kan være, at de har set noget forud for eller bagefter. Måske har man set én eller flere løbe eller flygte fra stedet, eller måske man har hørt råben.

Politiet kan kontaktes på 114.