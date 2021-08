Personbil og lastbil i ulykke

Tilstanden på de implicerede er for nuværende ukendt

Politiet er tidlig mandag morgen rykket ud til en anmeldelse om en trafikulykke, der involverer en personbil og en lastbil.

Det oplyser Sydjyllands Politi på Twitter.

Ordensmagten har ikke yderligere kommentarer, udover en personbil og en lastbil angiveligt er impliceret. Det er endnu uvist, hvilken tilstand de involverede parter er i.

Ulykken fandt sted på Vejlevej nord for Gjerndrup, og politiet opfordrer bilister til at finde alternative ruter. Derudover skriver politiet, at trafikanter skal skabe plads til udrykning- og redningskøretøjer.

Det er uvist, hvorvidt de pårørende er underrettet.