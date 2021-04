Personer formodes ramt af skud: Flygtede i bil

Lørdag kort før midnat blev der afgivet flere skud med et gevær i Snejbjerg, som er en forstad til Herning.

En bil med flere personer flygtede fra stedet.

Ramt af skud

Til Ekstra Bladet oplyser vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Anders Olesen, at bilens passagerer kan være blevet ramt af skud.

- Vi har hørt fra vidner dernede, der har sagt, at der er nogen, der er blevet skudt. Det er tredjehåndsoplysninger, men vi har en formodning om, at de (bilens passagerer, red.) er blevet ramt. Vi ved ikke, hvor alvorligt, det er – men formentlig er det ikke så alvorligt.

- Vi har selvfølgelig kontakt til skadestuer og sygehuse for at høre, om der er nogen, der har søgt ind der, men det er der ikke nogen, der har gjort endnu, fortæller vagtchefen til Ekstra Bladet.

Politiet oplyser, at bilen, de fire mænd flygtede i, var blevet stjålet i Aarhus dagen forinden, at den er siden blevet fundet udbrændt ved et skovområde nær Brande, og den er blevet sikret.

Ifølge Ritzau er en parkeret bil blevet ramt under episoden, men det menes at være en tilfældighed.

Kan være bande- eller narkorelateret

Vagtchef Anders Olesen fortæller, at man har lokalpatruljer ude i området, som har et lokalt kendskab til området, og som undersøger, om der er tale om noget lokalt.

- Vi kender ikke noget til selve motivet, og vi kender hverken til dem, der har gjort det, eller til forurettede. Så der er formentlig noget internt opgør i enten noget bande- eller narkomiljø, siger han.

Han fortæller også, at man lige nu arbejder på at finde ud af, hvor gerningsmændene har været - om de har været i en lejlighed eller et helt andet sted.

Politiet er søndag morgen fortsat i gang med at efterforske i Snejbjerg.