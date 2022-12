Personpåkørsel: Tog holder stille

Tog på strækningen i begge retninger mellem Fredericia og Aarhus kommer det næste stykke tid til at holde stille.

Trafikstandsningen skyldes, at der har været en personpåkørsel mellem Horsens og Hovedgård.

Meldingen kom 18:30, men hvor lang tid trafikken er stoppet, vides endnu ikke. I mellemtiden har DSB skaffet togbusser ind til strækningen, så det stadig er muligt for de passagerer, der er påvirket, at rejse til trods for omstændighederne.

De første Togbusser er nu på vej og forventes at køre fra Fredericia mod Aarhus klokken 19.45 og Aarhus mod Fredericia klokken 20.00.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at komme i kontakt med Sydøstjyllands Politi, men uden held.

DSB skriver på sin hjemmeside, at de afventer information fra politiet om sagens alvorlighed og vil opdatere, så snart de ved mere,

Opdateres ...