PET bekræfter: Bekendt med uhyggelig trussel

Der bliver opfordret til drab på danske og svenske diplomater.

Det bekræfter Politiets Efterretningstjeneste, PET, over for Ekstra Bladet.

Desuden bliver der i samme omgang opfordret til angreb på danske og svenske ambassader rundt om i verden.

Truslen skal være sendt ud på Rocket.Chat, som hører til det sociale medie Telegram, og afsenderen er angiveligt det militante islamistiske netværk Al-Qaida. PET bekræfter dog ikke afsenderen, men skriver følgende i en mail til Ekstra Bladet:

'Der er ingen tvivl om, at den seneste tid koranafbrændinger i Danmark har medført en betydelig negativ opmærksomhed fra blandt andre militante islamister.'

Reagerer på afbrændinger

Den voldsomme respons kommer som sagt efter den seneste tids konranafbrændinger, der har fundet sted i både Danmark og Sverige foran flere mellemøstlige landes ambassader.

Det har en 'betydning for udviklingen i trusselsbilledet i Danmark og for danske interesser i udlandet,' oplyser PET og fortsætter:

'PET følger den nuværende situation tæt og vurderer løbende betydningen for det samlede trusselsbillede samt iværksætter de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Det sker i tæt samarbejde med relevante myndigheder i Danmark og i udlandet.'

Forhøjet risiko for terrorangreb

At koranafbrændingerne herhjemme og i vores naboland har skabt negativ opmærksomhed, har fået briterne til at ændre deres rejsevejledning til Sverige grundet 'forhøjet risiko for terrorangreb'.

'Det er meget sandsynligt, at terrorister forsøger at udføre angreb i Sverige. Angrebene kan ske vilkårligt, herunder også på pladser, som besøges af udlændinge,' skriver det britiske udenrigsministerium på sin hjemmeside.

I Sverige forsøger man omvendt at passe på svenskere i udlandet.

- I lyset af udviklingen bør svenskere og virksomheder i udlandet, som forbindes med Sverige, udvise øget agtsomhed og forsigtighed, har Henrik Landerholm, Sveriges nationale sikkerhedsrådgiver, udtalt.

Både i Sverige og Danmark har man skærpet kontrollen ved grænserne som følge af koranafbrændingerne.