PET-leder: Terrortiltalt fortalte præcist hvad han ville

Da en politiagent i november 2019 mødtes med en nu 26-årige terrortiltalt mand på et hotelværelse, gjorde den tiltalte det klart, at han ville begå terror.

Den 26-årige mand ville købe fire skydevåben af agenten, som han altså ikke vidste, var politiets agent.

Det fortæller lederen af en afdeling i PET, som havde ansvaret for agenterne i sagen.

- Vi får at vide, at det er med henblik på at lave terrorangreb. Vi får at vide, at vedkommende ikke er alene om det.

- Vi får at vide, at vedkommende har forsøgt at skaffe de her våben gennem længere tid – både i bandemiljøet og via en kontakt i Tyskland, siger lederen og slår senere fast:

- Han fortæller os ved mødet på hotelværelset præcist, hvad han har tænkt sig at gøre. Det fortæller han i et klart sprog. Hvem han har tænkt sig at skyde og hvorfor.

Lederen af PET-afdelingen vidner i Københavns Byret mandag i sagen mod den 26-årige mand, der er tiltalt for forsøg på at begå terror. Han købte i december 2019 to pistoler, lyddæmpere og ammunition af politiets agent.

Selve retssagen foregår i byrettens retssal 41, men da PET's folk ikke skal kunne genkendes, sidder tilhørere og presse i et lokale i byrettens kælder, hvor afhøringen kun kan høres. Den tiltalte er også placeret i et lytterum.

Lederen af PET-afdelingen fortæller, at den 26-årige mand også fortalte, at de var ganske få 'rettroende' tilbage på daværende tidspunkt, hvor Islamisk Stat mistede terræn.

Derfor ville han have lyddæmpere, forklarer PET-lederen.

- Han beskriver specifikt, at der er få af os tilbage. Derfor er det vigtigt, at de kan fortsætte de her angreb, forklarer vidnet.

Nogle uger senere - 11. december 2019, hvor prisen for købet af våbnene var på plads - mødtes den 26-årige med en af politiets agenter og fik de to våben. Da slog politiet dog til og anholdt den 26-årige mand i en aktion.

Det var tidligere i 2019, at en agent fra PET skabte kontakt til den 26-årige via et forum på nettet.

Den 26-årige tiltaltes forsvarer, Janus Malcolm Pedersen, er kritisk over for PET's brug af agenter i sagen. Han har blandt andet kritiseret, at våbnene blev solgt til 6800 kroner.

- Det her er en terrorsag. Det er overdragelse af våben mellem to 'brødre'. Det er nogle andre regler, end der bliver handlet våben efter i en almindelig våbenhandel, siger lederen af PET-afdelingen.

Den 26-årige nægter sig skyldig og afviser at have planlagt terror. Han har fortalt, at han købte våben, fordi han følte sig truet.

En 27-årig mand er også tiltalt i sagen og nægter sig ligeledes skyldig.

Han gav dagen inden våbenkøbet den 26-årige mand 7000 kroner. Ifølge anklagemyndigheden vidste han, at de skulle bruges på køb af våben til terror, men det nægter han altså.

Mandag eftermiddag skal agenter, der blev indsat i sagen, afhøres.