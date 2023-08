PET og FE: Al-Qaeda udmelding kan inspirere til angreb

Både Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er opmærksom på en udmelding fra den militante bevægelse al-Qaeda, som opfordrer til hævn rettet mod Danmark og Sverige.

En hævn, som bunder i flere tilfælde, hvor enkeltpersoner som en form for demonstration har foretaget afbrænding af muslimernes hellige bog, Koranen.

PET og FE har tirsdag aften udsendt en fælles udtalelse i forbindelse med al-Qaeda-udmeldingen, som blev kendt mandag aften, da Ekstra Bladet og TV 2 kunne berette om den. Erklæringen skulle angiveligt være udsendt søndag.

- De danske efterretningstjenester er fuldt ud opmærksomme på udmeldingen fra al-Qaeda, der opfordrer til hævn mod Danmark og Sverige, lyder det i udtalelsen fra PET og FE.

Efterretningstjenesterne omtaler al-Qaeda udmeldingen som 'terrorpropaganda' og tilføjer, at den kan tjene som inspiration for både enkeltpersoner eller grupper til at planlægge og udføre voldelige angreb.

Organisationen al-Qaeda, som i mange år blev ledet af den nu afdøde Osama bin Laden har gennem årene stået bag en række dødelige angreb på civile i Vesten. Mest berømt er angrebet på World Trade Center i New York City i 2001.

På baggrund af den nye udmelding fra al-Qaeda lyder det fra PET, at man i samarbejde med de relevante myndigheder vil træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til de danske ambassader i udlandet.

- Vi kommenterer ikke på detaljerne i disse foranstaltninger, lyder det fra PET.

Tilbage i 2008 blev den danske ambassade i Islamabad i Pakistan angrebet med en bilbombe. Seks blev dræbt og 24 såret. Al-Qaeda hævdede dengang at stå bag angrebet.