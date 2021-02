PET om uhyggelige fund: Terror-angreb er blevet forhindret

Et terror-angreb i Danmark eller Tyskland er blevet forhindret med i alt 14 anholdelser -13 i Danmark og en i Tyskland. Det mener PET, der også vurderer, at terror-angrebet dog ikke var lige op over.

Ved ransagningerne i blandt andet Holbæk i weekenden blev der fundet ingredienser og komponenter, der kunne blandes til en bombe. Der blev også fundet tændsnore og tændmekanismer samt skydevåben som en pumpgun og en jagtriffel.

- Det er bekymrende fund, siger operativ chef i PET Flemming Drejer.

Der blev også fundet et IS-flag, så de anholdte kan være inspireret af militant islamisme, siger Flemming Drejer.

Komponenterne til en bombe var endnu ikke 'blandet sammen', så ifølge PET var et terror-angreb næppe nært forestående.

- Vi ved ikke, om målet var i Danmark eller Tyskland. Vi er åbne over for, hvor det kunne være sket henne, siger Flemming Drejer.

- Det bekræfter desværre, at vi står over for en alvorlig terror-trussel i Danmark, siger chefpolitiinspektøren.

Kobling til Sverige også

Ifølge Kvällsposten er der også koblinger til Sverige i terror-sagen. Svensk sikkerhedspoliti har assisteret PET og er slået til mod en adresse i Malmø, hvor der skal være gjort fund.

Først efter seks dages total hemmeligholdelse af terrorsagen har PET og Midt- og Vestsjællands nu på et pressemøde løftet en lille flig af mørklægningen. Det skete, efter at tyske Spiegel torsdag kunne fortælle en række detaljer om den dansk-tyske terrorsag.

Det var det tyske forbundskriminalpoliti BKA, der i sidste uge kom på sporet af tre syriske brødre, to af dem er bosat i Hessen, og en 33-årig bor i Danmark.

Fra sine brødres adresse i Hessen bestilte den 33-årige i januar en mistænkelig ordre i Polen på fem kilo svovl og fem kilo aluminiumspulver, der blev leveret til adressen i Hessen. Det er kemikalier, der kan bruges til fremstilling af eksplosiver.

Da tysk politi op til weekenden slog til og ransagede hos brødrene, var kemikalierne imidlertid væk. Men der blev fundet en stor mængde farligt fyrværkeri som kanonslag, tændsnore og andet pyroteknik, et hjemmelavet IS-flag og en koran, hvor passager med kampen mod de vantro var understreget.

Den ene bror, 40, blev anholdt og sidder nu varetægtsfængslet i Tyskland. Derefter gik PET i aktion og anholdt de to andre syriske brødre i Holbæk, og her blev de kemikalier, der var købt i Polen, angiveligt fundet sammen med terror-propaganda.

Forsvarets bomberyddere, EOD, deltog i aktionen sammen med Kemisk Beredskab fra Beredskabsstyrelsen.

11 anholdt Foruden brødrene blev 11 andre mænd og kvinder anholdt ved aktionen lørdag og søndag i Holbæk. Først blev syv personer, fire mænd og tre kvinder, anholdt ved 18-19-tiden lørdag. De blev fremstillet i grundlovsforhør søndag klokken 16.30. De sigtes efter den alvorligste terror-paragraf 114 stk. 1, der har en strafferamme på livstid. Og efter et ni timer langt retsmøde blev fem af dem varetægtsfængslet, mens to fik anholdelsen opretholdt i tre døgn. De to blev igen fremstillet i retten onsdag og blev varetægtsfængslet, efter at beviserne var styrket. De syv første anholdte er alle fængslet frem til 2. marts. Endnu seks personer, fire mænd og to kvinder, blev anholdt ved 02-tiden natten til mandag. De blev fremstillet i grundlovsforhør kl. 22 mandag aften, hvor dommer Kinna Eidem kun ville opretholde anholdelsen af de seks sigtede i 72 timer, fordi hun fandt beviserne mod dem for svage. Politiet besluttede at fremstille de seks i retten igen torsdag aften, hvor de efter et langt natligt retsmøde alle blev varetægtsfængslet til 23. februar. De seks senst fængslede er knyttet til de første syv anholdte, men politidirektør Lene Sørensen vil ikke sige nærmere. Hemmeligholdelsen af terror-sagen er så omfattende, at de sigtedes forsvarere har fået pålæg af retten om ikke at tale med deres klienter om beviserne i sagen. I grundlovsforhøret måtte de sigtede heller ikke overvære dele af anklagemyndighedens dokumentation af bevismaterialet, men blev ført ud af retten, mens anklageren læste op af bilagene.

