PET: Spionagetrussel mod Danmark er blevet mere markant

Spionagetruslen mod Danmark fra fremmede lande er de senere år blevet mere markant.

Det viser en ny rapport fra Politiets Efterretningstjeneste (PET). Rapporten 'Vurdering af spionagetruslen mod Danmark' er den første af sin slags.

Truslen består konkret af spionage, påvirkning, chikane, forsøg på ulovligt at anskaffe produkter, teknologi og viden.

Der er også set likvideringsforsøg i helt særlige tilfælde.

- Truslen fra fremmede staters efterretningsvirksomhed mod Danmark, Grønland og Færøerne er blevet mere markant i de seneste år. Vi står over for en bredspektret og kompleks trussel fra fremmede staters efterretningsvirksomhed, siger Anders Henriksen, der er kontraspionagechef hos PET, i en pressemeddelelse.

- Truslen udgår primært fra Rusland, Kina og Iran, men der er også eksempler på, at andre stater udfører efterretningsaktiviteter i Danmark, siger han videre.

De fremmede efterretningstjenester er særligt interesseret i danske politikere, ministerier og embedsmænd i centraladministrationer.

Det er især inden for udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik samt områder og sager, der vedrører energi og råstoffer, lyder det.

Ifølge rapporten er Danmark et attraktivt mål på grund af 'Danmarks aktive rolle på den internationale scene, digitaliseringen og et højt teknologiske vidensniveau'.

Eksempelvis gør Danmarks førende position inden for energi og bioteknologi Danmark til et attraktivt mål for især Kina.

Truslen fra Rusland ses blandt andet ved, at Rusland har efterretningsofficerer på deres ambassade i Danmark.

- Disse efterretningsofficerer forsøger kontinuerligt at hverve kilder med adgang til klassificerede eller beskyttelsesværdige informationer af interesse for Rusland, lyder det i rapporten.

Hos PET er indsatsen inden for kontraspionage blevet styrket som følge af den markante spionagetrussel.

- Vi har udbygget vores analyse- og efterforskningskapacitet og vores rådgivningsindsats. Det er blandt andet vigtigt, at ansatte i ministerier, på universiteter og i teknologivirksomheder kender til truslen, så de kan tage de rette forholdsregler.

- I sidste ende handler det om at beskytte Danmarks, Grønlands og Færøernes sikkerhed, vores interesser og vores økonomi, siger kontraspionagechef Anders Henriksen.