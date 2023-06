Peter Madsen i retten: Tvist om håndjern

Da den livstidsdømte kvindemorder Peter Madsen blev ført ind i retssal A i Retten i Nykøbing Falster, var han iført transportbælte og havde hænderne låst fast i håndjern foran maven, samtidig med at der var seks fængselsbetjente på plads til bødesagen, der handler om afsendelse af ulovlige breve.

Og i modsætning til normal praksis blev håndjernene ikke fjernet, da han tog plads i retten.

Hans forsvarer, Tobias Stadarfeld Jensen, havde derfor en anmodning om, at hans klient kunne få sine håndjern af i retten, hvilket fik en repræsentant fra Kriminalforsorgen til efter dommerens henvendelse at sige, at 'sikkerhedsvurderingen siger håndjern under hele transporten' på grund af 'tidligere flugtforsøg og gidseltagning'.

Det er en henvisning til Peter Madsens flugtforsøg fra Herstedvester Fængsel, hvor han var iført et falsk bombebælte og tog en fængselspsykolog som gidsel.

- Han er stille og rolig. Også i de møder, jeg har haft ham, sagde forsvareren om sin klient, der var iført en slidt, sort T-shirt med Apollo på maven, grå joggingbukser og lidt ekstra sul på kroppen.

Peter Madsen var meget orienteret med blikke og smil mod tilhørerpladserne, hvor der sidder en lyshåret kvinde, der tidligere har medvirket i tv-programmer på Discovery+ og DR3, hvor hun har fortalt om sin fascination af morderen. Ekstra Bladet har dog valgt at udelade hendes navn.

I programmet fortalte hun, at hun som 17-årig skrev brev til Peter Madsen i 2017, fordi hun syntes, at han var spændende,’ og siden har det udviklet sig.

Da dommeren kom ind igen efter en tænkepause, afgjorde hun, at han kunne få låst håndjernene op under henvisning til, at det er sket under et tidligere retsmøde.

- Vi har lige lidt tekniske problemer, siger Peter Madsen til dommeren, da det tilsyneladende er sværere end som så at få låst håndjernene op.

Den unge kvinde, der sidder på tilhørerpladserne, er også nævnt som modtager af tre af de fire breve, som Peter Madsen er tiltalt for at have sneget breve ud til.

Det fjerde brev er ifølge anklageskriftet sendt til en kvindelig fængselsbetjent, som han fik kontakt til, efter han blev anholdt for drabet. Hun afgiver vidneforklaring i sagen.

Da Peter Madsen afgav sin forklaring, stod to betjente på hver side af ham.

Peter Madsen er tiltalt for at have forbrudt sig mod en ny lov, der blev vedtaget i januar 2022, der gjorde det forbudt for livstids- og forvaringsdømte at få besøg og brevveksle med personer, som de ikke kendte før varetægtsfængslingen, i de første ti år af deres afsoning.

Ifølge anklageskriftet forbrød Peter Madsen sig mod den nye lov ved, at han i perioden fra omkring 7. september 2022 til omkring 7. december 2022 i Storstrøm Fængsel uden tilladelse forsætligt pakkede og afsendte ’ikke under fire breve’ til to forskellige personer.

Det skete ifølge tiltalen ved, at han sendte brevpost til offentlige myndigheder, herunder Ankestyrelsen, hvor der lå mindre breve adresseret til de to modtagere, som herefter modtog flere breve.

Den unge kvinde var også mødt op i august sidste år, da Peter Madsen sidst var i Retten i Nykøbing Falster. Læs her om hende og de andre kvinder, der mødte op.

Her ses Peter Madsen, da han var i retten sidst. Tegning: Eigil Norton

Dengang i en civil sag, hvor han var sagsøgt i forbindelse med en erstatning i fangeflugtsagen. Dem kan man læse mere om her.

Det er ikke første gang, at den livstidsdømte drabsmand har været kreativ under sin afsoning.

Sidste gang var det dog noget mere alvorligt, da han lykkedes med at konstruere et falsk bombebælte og en attrap-pistol i Herstedvester Fængsel, som han brugte til at tage en fængselspsykolog som gidsel og true sig ud i friheden. Læs om flugten minut for minut her.

