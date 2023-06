Peter Madsen tiltalt igen: Sneg breve ud af fængslet

Er tiltalt for at have forbrudt sig mod ny lov rettet mod livstids- og forvaringsdømte

Det tyder på, at det er svært at forlige sig med livet bag tremmer for den tidligere ubådsbygger Peter Madsen, der afsoner en livstidsdom for det planlagte seksuelt motiverede drab på en svensk journalist i 2017.

I februar forrige år blev han dømt for et dramatisk flugtforsøg fra Herstedvester Fængsel, hvor han tog en fængselspsykolog som gidsel. Og fredag skal han på anklagebænken igen i Retten i Nykøbing Falster.

Denne gang er det, fordi han er tiltalt for ulovlig brevveksling fra Storstrøm Fængel.

Det sker, efter en ny lov, der blev vedtaget i januar 2022, gjorde det forbudt for livstids- og forvaringsdømte at få besøg og brevveksle med personer, som de ikke kendte før varetægtsfængslingen, i de første ti år af deres afsoning.

Ifølge anklageskriftet forbrød Peter Madsen sig mod den nye lov ved, at han i perioden fra omkring 7. september 2022 til omkring 7. december 2022 i Storstrøm Fængsel uden tilladelse forsætligt pakkede og afsendte ’ikke under fire breve’ til to forskellige personer. Det skete ifølge tiltalen ved, at han sendte brevpost til offentlige myndigheder, herunder Ankestyrelsen, hvor der lå mindre breve adresseret til de to modtagere, som herefter modtog flere breve.

Angriber loven

Peter Madsens advokat, Tobias Stadarfeld Jensen, oplyser, at hans klient erkender de faktiske forhold, men nægter sig skyldig, fordi de mener, at loven er i strid med menneskerettighedskonventionen.

– Det er loven, der er omdrejningspunktet, og det, som vi angriber her, siger han.

Hvis den livstidsdømte Peter Madsen bliver dømt, er der tale om en bødestraf.

Loven blev netop vedtaget som en slags ’lex Peter Madsen’, hvor forslagsstillerne fra Dansk Folkeparti i bemærkningerne til forslaget nævnte ham og Peter Lundin ved navn.

De fandt det ’dybt urimeligt, at livstidsdømte først kan bruge den kendisfaktor, de får gennem medierne i forbindelse med retssagen, til at møde kvinder og i en del tilfælde dernæst bruger Kriminalforsorgen som giftecentral. I dag er det alt for let for livstidsdømte at stifte nye bekendtskaber og få besøg af dem’, fremgik det.

