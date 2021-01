Peter Madsens flugt: Dropper én anklage

Da den livstidsdømte kvindemorder Peter Madsen blev fremstillet i grundlovsforhør efter en dramatisk flugt fra Herstedvester Fængsel i oktober sidste år, fremgik det, at flugten skete 'efter forudgående planlægning og aftale med bistand fra en eller flere p.t. ukendte medgerningsmænd'.

Men det punkt har anklagemyndigheden valgt at droppe i retsmødebegæringen mod den tidligere ubådsbygger og raket-entusiast.

- Nu har vi foretaget efterforskning i sagen og nået frem til, at der ikke skal rejses tiltale for det punkt, siger sagens anklager Rasmus Kim Petersen.

Sagen kører efter planen som en tilståelsessag i Retten i Glostrup, men er endnu ikke berammet. Den er planlagt til at vare en halv dag uden vidner, og Rasmus Kim Petersen forventer at få besked om berammelse snarest.

Det er Peter Madsen sigtet for Forhold 1: Fangeflugt (§124, stk. 1)



Forhold 2 og 3: Trusler og ulovlig tvang mod to ansatte i fængslet (§119, stk. 1 og §260, stk. 1, nr. 1), der blandt andet blev truet med en bombe (attrap) og tvunget til at lukke ham ud af fængslet



Forhold 4: Trusler mod yderligere to ansatte i fængslet (§119, stk. 1), som han truede med at skyde (attrap) på Nyvej



Forhold 5: Trusler på livet og forsøg på ulovlig tvang (§266 og §260, stk. 1, nr. 1) mod føreren af en bil, som han forsøgte at true til at køre væk – hvilket blev forhindret af politiet



Forhold 6: Trusler mod tre politibetjente (§119, stk. 1) med bombebælte (attrap) ved anholdelsen.



Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at der blandt andet sker konfiskation af en pistol, sprængstof og et bælte med sprængstof – alt attrap.

Vis mere Luk

Nye detaljer: Peter Madsens flugt minut for minut

Ved flugten truede Peter Madsen fængselsbetjente og tvang en kvindelig psykolog til at lukke sig ud af bygningen og følge med ham helt ud til fængselsporten ved at sige, at han var i besiddelse af en bombe.

Peter Madsen sad længe op ad et hegn i Albertslund med en bæltelignende genstand om maven - under skarp bevogtning. Det viste sig dog at være en attrap. Foto: Kenneth Meyer

En anden betjent åbnede porten for Peter Madsen, da morderen truede med at udløse bomben. To fængselsbetjente blev også truet med en pistolattrap på tæt hold.

Overvågningsvideo. Redigering: Kristian Hansen

Bombebæltet viste sig efterfølgende at være en attrap, men først efter at rullemarie var blevet tilkaldt for at undersøge sagerne. På det tidspunkt havde Peter Madsen siddet anholdt op ad et hegn i et par timer.

Bombebæltet kunne tydeligt ses om maven på Peter Madsen. Det viste sig dog at være en attrap. Foto: Kenneth Meyer

Peter Madsens forsvarer Anders Larsen siger, at han lige skal have afstemt med sin klient, om han kan erkende det, der står i retsmødebegæringen. Han tilstod allerede forholdene omkring flugten i grundlovsforhøret.

- Det væsentligste er, at det ser ud som om, at de godtager hans forklaring i grundlovsforhøret om, at det ikke var i forening med andre, siger Anders Larsen.

Utilfreds med forhold

Han talte senest med sin klient lige før jul

- Lige nu taler vi mest om hans afsoningsforhold, som ikke er de morsomste, fortæller advokaten og uddyber, at det handler om, hvorvidt Peter Madsen har de rettigheder, som man har krav på, når man er afsoner og ikke er varetægtsarrestant.

Det handler om hans ret til besøg, telefonering og fællesskab med andre. Han arbejder ikke og er på gårdtur alene, fortæller advokaten.

Sådan ser gården ud på Særligt Sikret Afdeling E på Storstrøms Fængsel. Foto: Per Rasmussen

- Der er meget lidt af det hele. Intet fællesskab, meget lidt besøg, ingen mulighed for at telefonere og meget langsommelig postbehandling, siger Anders Larsen, der allerede i forbindelse med grundlovsforhøret fortalte, at årsagen til Peter Madsens flugt var, at han var utilfreds med sine afsoningsforhold på Herstedvester Fængsel.

Det har han altså ikke fået meget ud af efter flugten, hvor han er blevet flyttet i Storstrøm Fængsel.

- Han var jo godt klar over, at flugten ikke umiddelbart ville forbedre hans forhold under afsoningen, men spørgsmålet er, hvor længe man kan fastholde begrænsninger inden for lovens rammer, siger Anders Larsen.

Peter Madsen har tidligere afsonet på Storstrøm Fængsel, men blev flyttet til Herstedvester, da han blev overfaldet af en medfange. Nu er han tilbage. Foto: Per Rasmussen

- Men kan man ikke sige, at han ligger, som han har redt?

- Jeg synes faktisk, at Kriminalforsorgen skal sørge for, at han får samme muligheder for afsoning som andre. Jeg kan jo godt se, at de kan argumentere for, at det ikke er tilfældet. Spørgsmålet er jo bare, hvor smart det er på sigt, at man agerer så stringent. Så risikerer man jo, at folk gør desperate ting.

Forsvareren mener, at Peter Madsens afsoningsforhold er påvirket af hans 'kendthedsfaktor'.

- Han er fuldstændig klar over, at de afsoningforhold, han har nu, er en konsekvens af hans flugt, men han mener stadig ikke, at det er rimeligt, at hans afsoningsforhold adskiller sig så væsentligt fra andre, der afsoner lige så alvorlige forbrydelser, bare fordi han er mere kendt end dem. Og det er jeg sådan set enig med ham i, siger forsvareren og fortsætter:

- Men jeg kan jo godt se, at det for Kriminalforsorgen ser bedst ud, at man tager de størst mulige sikkerhedsforanstaltninger, for hvis der sker noget i forhold til ham, så bliver det kommunikeret ud på en måde, der er ti gange værre for Kriminalforsorgen, end hvis det var enhver anden.

- Han var jo trods alt under nogle forhold på Herstedvester, hvor han havde mulighed for at producere et falsk bombebælte og en pistolattrap?

- Jo, men det tror jeg også, at alle andre havde kunnet gøre, hvis de havde haft viljen og evnen til det, siger Anders Larsen.

Læs vores dækning af Peter Madsens flugt her:

Forsvarer: Derfor flygtede han

Jagtede Peter Madsen: Uventet helt hyldes

Efter Flugtforsøg: Nu er Madsen på topsikret afdeling

Fængselsformand: Kan gå i timer uden opsyn

Har besøgt Peter Madsen: Ved det ikke bliver sjovt

Før flugt: Byggede raket som bryllupsgave

Ny afgørelse om Peter Madsen

Kan forvente 'langvarigt ekstraordinært sikkerhedsmæssigt regime'

Fængselsbetjent: Politikerne udskammer os efter Peter Madsen-flugt