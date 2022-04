Peter Madsens kone: Vi er blevet skilt

Drabsdømte Peter Madsens kone, Jenny Curpen, skriver fredag i et Facebook-opslag, at hun er blevet skilt fra sin livstidsdømte mand

Peter Madsens kone gennem to et halvt år, Jenny Curpen, skriver fredag i et Facebook-opslag, at hun har ladet sig skille fra sin mand, der siden 2017 har siddet fængslet for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Skilsmissen sker ifølge Jenny Curpens forklaring efter lang tids overvejelse.

Russiske Jenny Curpen og Peter Madsen blev gift i Herstedvester Fængsel i Albertslund 19. december 2019, og nu er det ifølge Curpen helt slut.

'En vidunderlig og forfærdelig tid'

I opslaget skriver hun blandt andet, at det har været en svær beslutning at træffe, og tilføjer, at de har tilbragt næsten tre år sammen, hvilket under de særlige omstændigheder føltes som ti.

'Det var en vidunderlig og forfærdelig tid, der tog meget fra mig, men som også gav mig meget', skriver hun.

'Jeg respekterer stadig min eksmand og ønsker ham lykke, nye resultater og så god en fremtid, som det er muligt at få i hans svære situation', afslutter hun.

Peter Madsen afsoner en livstidsdom for det brutale drab på den svenske journalist Kim Wall, der fandt sted 11. august 2017, da de to var ude og sejle i hans ubåd UC3 Nautilus.

Ikke første forhold

Ægteskabet med Jenny Curpen er ikke den første romantiske relation, Peter Madsen er indgået i, imens han har siddet bag tremmer.

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at han under sin varetægtsfængsling i Vestre Fængsel indledte en flirt med en kvindelig fængselsbetjent.

Inden han blev gift med Curpen, havde Peter Madsen en anden kæreste - en dengang 18-årig kvinde - der blandt andet havde fået tatoveret en hilsen fra ham på sin underarm.

Det bliver dog sværere for Peter Madsen og andre livstidsdømte at finde kærligheden uden for murerne igen.

En ny lov betyder nemlig, at livstidsdømtes rettigheder indskrænkes, og i de første ti år af deres afsoning må livstidsdømte ikke indgå i nye relationer.