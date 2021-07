Peter og Johanne fundet i god behold

Et døgns intens eftersøgning af et ældre ægtepar fra Bramming er nu slut. Parret er fundet i god behold.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Johanne og Peter forlod et vennepars hjem på Møllebakken i Føvling lørdag morgen klokken 9.30 for at gå en tur. Med sig tog de hverken mobiltelefon eller andre ejendele - kun to cigaretter hver, fortæller kvinden, som parret besøgte, til Ekstra Bladet.

Da de ikke vendte tilbage efter nogle timer, kontaktede venneparret politiet.

Herefter blev en storstilet eftersøgning sat i gang, og natten igennem har politiet ledt efter parret med helikopter og hunde - uden held.

Sov i det fri

Johanne og Peter blev fundet i området mellem Føvling og Rødding, fortæller politiet. Det var en borger, der spottede parret, som kom gående i området. Vedkommende kontaktede politiet, som opsøgte det forsvundne par.

- De har sovet i det fri og er ellers bare gået rundt, fortæller Mads Dollerup-Scheibel, som er kommunikationsmedarbejder hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet har ikke det fulde overblik over, hvor parret har gået rundt i de seneste cirka 24 timer, eller hvor de var på vej hen.

- Men det vigtigste er også, at de er blevet fundet, og at de er okay, konstaterer Mads Dollerup-Scheibel.