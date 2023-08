Peter overlevede dødsulykke: Det hjemsøger mig stadig

Peter Klinder holdt for rødt ved krydset mellem Rødovre Stationsvej og Tårnvej i Rødovre, da en Audi med voldsom fart torpederede hans Hyundai med et øredøvende brag og rev højre bagaksel i stumper og stykker.

Han røg frem, så han fik et knald i nakken, der stadig giver smerter i nakken og ryggen.

Men værst af alt kunne han se bilen fortsætte videre frem og ind i en bil foran ham.

- Det hjemsøger mig stadig. Jeg kan stadig vågne om natten og genopleve det. Mest fordi der sad en i en bil foran mig, der døde af det. Jeg overlevede med mindre skavanker.

- Hvis han havde ramt mig 20-30 centimeter længere inde, så var han røget hele vejen ind i min bil. Det kunne lige så godt være mig, der havde taget billetten, siger Peter Klinder.

Peter Klinder skal afgive vidneforklaring i retssagen mod den tiltalte dødsbilist. Privatfoto

Det var en 34-årig mand, der mistede livet ved dødsulykken 31. januar i år.

Og nu er den 37-årige fører af Audi'en tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder og vanvidskørsel, efter han ifølge tiltalen kørte under påvirkning af kokain og lattergas med en hastighed på mindst 140 kilometer i timen, hvor han kun måtte køre 60 km/t.

Han ramte ifølge tiltalen først Peter Klinders Hyundai, der holdt i anden vognbane, hvorefter han påkørte en VW i første vognbane, hvor den nu afdøde mand sad.

Ulykken skete vev Rødovre Stationsvej i Rødovre 31. januar i år omkring klokken 19.15. Foto: Kenneth Meyer

En 34-årig mand blev dræbt ved ulykken. Foto: Kenneth Meyer

VW'en blev herefter presset ind i en Peugeot, så begge biler blev skubbet adskillige meter ud i krydset. Her brød Peugeot'en i brand, mens en fjerde bil blev ramt af løsrevne fragmenter.

En hvid Peugeot, der blev ramt bagfra blev skubbet ud i krydset og brød i brand. Føreren slap dog ud med livet i behold. Foto: Kenneth Meyer

Sagen er rejst som en nævningesag, hvilken betyder, at strafpåstanden er mere end fire års fængsel. Den tiltalte har dog ønsket, at sagen skal køre som en domsmandssag.

Ifølge anklageskriftet er han også tiltalt for at have udsat Peter Klinder og føreren af Peugeot'en for fare.

Peter Klinders bil blev totalskadet. Og selvom han slap heldigt, så hjemsøger oplevelsen ham stadig. Privatfoto

Peter Klinder er indkaldt som vidne i sagen, der kører i Retten i Glostrup tirsdag.

- Jeg glæder mig faktisk til at komme i retten og få lidt flere oplysninger, siger han.

Han ønsker bare, at der kommer så meget fokus som muligt i håbet om at stoppe så mange af denne slags ulykker.

- Jeg kører selv lastbil til daglig. Jeg synes, at der er for lidt politi på gaden til at tjekke folk. Jeg ville ønske, at de stoppede mange flere, siger Peter Klinder.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget frakendelse af førerretten, konfiskation af Audi'en og to flasker med lattergas.