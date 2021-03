Pia K. om politiskandale: Jeg vil også feste

Irriterende for alle, at ordensmagten ikke selv kan finde ud af at overholde reglerne, mener den tidligere formand for Folketinget

Mens Pia Kjærsgaard (DF) helt privat går og håber på, at hun kan fejre gemalens 75-års fødselsdag 28. maj, mere end undrer hun sig over den festivitas, der har foregået i Nordsjællands Politi under coronanedlukningen.

Ekstra Bladet har i dagevis afsløret, hvordan politifolk og anklagere har holdt sociale arrangementer, hvilket har medført en smitteeksplosion blandt de ansatte.

- Jeg synes da, det er tosset. Hvad sker der lige for dem? Det er da irriterende for os allesammen. At politiet ikke kan overholde reglerne, siger Pia Kjærsgaard.

- Meldingen fra politiledelsen er, at det var privat. Gør det nogen forskel?

- Det er også rigtigt, og der kan man ikke gøre meget. Det mener jeg sådan set heller ikke, man skal under private forhold, for så skal man lige passe på, at statsmagten ikke bliver for magtfuld.

Længes efter at danse

Alligevel fastholder den tidligere formand for Folketinget, at ansatte ved politiet bærer et ekstra ansvar - blandt andet fordi det er dem, der håndhæver de regler, politikerne vedtager.

- Vi skal allesammen gøre, hvad vi kan, for at komme videre i det her forløb og undgå smitte. Selvom det er privat, og man må være så mange, man vil derhjemme, så er vi hjemme hos os i huset ikke mere end fem og aflyser børnefødselsdage, og jeg ved ikke hvad.

På Station Syd i Gentofte har man lukket for ekspeditionen som følge af coronaskandalen. Foto: Henning Hjorth

- Så derfor er det dybt irriterende, at politiet ikke kan tage sig sammen og overholde reglerne. At de så ovenikøbet bliver smittet og bringer smitten videre er ekstra belastende.

- Hvor meget glæder du dig til holde en ordentlig fest igen?

- Jeg kan slet ikke beskrive, hvor meget jeg glæder mig. Vi har nogle igennem et års tid undertrykte længsler efter at komme ud at feste og danse og synge og være sammen og alt muligt.

Politidirektør må tage det på sig

- Der er politiet jo trods alt også almindelige mennesker, og de fortjener vel også en fest?

- Jo, på den anden side af det her, men de må bare lige vente. Jeg går og tæller på knapper, fordi Henrik (Pia Kjærsgaards mand, red.) bliver 75, og vi vil da gerne holde en stor fest, men lad os nu se, hvad vi får lov til. Vi holder ikke fest, før det er muligt.

I idrætslivet sulter man også efter liv og glade dage. På Brøndby Stadion søndag sendte fodboldfans de festlige ansatte hos Nordsjællands Politi en slet skjult kritik.

'Coronafest på politistationer - imens fodboldklubber bløder under restriktioner,' lød teksten på et af adskillige bannere, der var sat op på tribunen søndag på det vestegnske stadion forud for kampen mod AGF.

- Så får de den lige smidt i hovedet igen, selvom det langtfra er alle politifolk. Det er heller ikke alle, der fortjener det, men der må de tage det på sig oppe i Nordsjælland - og politidirektøren af alle - Bülow (Jens-Christian Bülow, red.) - deroppe.

Har haft corona

Pia Kjærsgaard mener naturligvis, at borgerne skal følge politiets anvisninger.

- Det er også derfor, jeg siger, at de politifolk, der kommer ud på Brøndby Stadion, er næppe dem, der har været involveret i det her, for de er vel stadig sygdomsramte. Så derfor er det jo ærgerligt som sådan, for politiet har brug for respekt, men de må også leve op til den. Det er noget, man kun får ved at udføre sit hver bedst muligt.

Pia Kjærsgaard har i øvrigt selv haft corona.

- Så jeg tror ikke, jeg smitter nogen som helst.

Ekstra Bladet afslører corona-skandale Ekstra Bladets forside 19. marts 2021. Ekstra Bladet afslørede onsdag i sidste uge, at en fest med deltagere af politifolk og anklagere fra Nordsjællands Politi har medført hjemsendelse af at stort antal medarbejdere ved Nordsjællands Politi – både politibetjente og anklagere fra henholdsvis politistationen i Gentofte og Helsingør. Torsdag erkendte politidirektøren over for Ekstra Bladet, at der retteligt har været afholdt to sammenkomster 5. og 6. marts med henholdsvis 14 og seks deltagere. Torsdag var 27 ansatte i corona-karantæne, mens 31 indtil videre er konstateret smittet med den virus, Fredag morgen var 27 fortsat i karantæne, mens 30 var konstateret smittet med den virus, som myndighederne gør alt for at holde nede. Det sker eksempelvis ved hjælp af de såkaldte Romeo-patruljer, som blandt andet kører rundt i nattelivet og under coronakrisen har fået travlt med at håndhæve regeringens restriktioner. Det er blandt andet forsamlingsforbuddet, der umuliggør en god fest. Pizza-arrangement

Senere fredag kunne Ekstra Bladet afsløre, at der havde været endnu en sammenkomst. En uge før - fredag 12. marts - hyggede ti medarbejdere fra nabo-politikredsen Københavns Vestegns Politi sig til et privat pizza-arrangement. Med til sammenkomsten var også en kollega fra Nordsjællands Politi. Medarbejderen fra Nordsjællands Politi er siden blevet konstateret smittet med corona. På den baggrund blev alle de implicerede fra Københavns Vestegns Politi, der mødte på arbejde, hjemsendt, og de er blevet testet. I alle ti tilfælde var første test negativ. Fire ud af de ti medarbejdere var fredag i karantæne, mens man afventede de endelige testresultater. De er til alt held negative, oplyser Københavns Vestegns Politi mandag formiddag til Ekstra Bladet. Medarbejderne er dermed ude af karantænen, og der er nul smittede fra pizzaarrangementet. Nordsjællands Politi er mandag formiddag opgjort til 32 medarbejdere, mens antallet af medarbejdere i karantæne er faldet til fem, oplyser Jens-Christian Bülow via sin presseafdeling i en mail til Ekstra Bladet. 'Sammenlignet med tallene fra sidste uge tyder det på, at det er lykkedes at inddæmme smitten', tilføjer han. Vis mere Luk

