Pias søn blev tæsket ihjel: - Jeg er lettet

22. april 2019 slukkede lægerne for respiratoren, der holdt Pia Simonsens søn i live.

Nu - mere end to år efter - har moderen endelig fået rettens ord for, at to unge mænd er ansvarlige for hans død. De blev onsdag dømt for at tæve 22-årige Mark Simonsen ihjel i parken Lunden i Horsens.

- Jeg er lettet.

- I forhold til den følelse af at gå og frygte, at hele sagen ville falde til jorden, så var det en lettelse at høre, at de bliver straffet for det, de har gjort, siger hun til Ekstra Bladet.

Pia Simonsen lægger blomster på det sted i Lunden, hvor hendes søn blev brutalt overfaldet og endte med at dø, da vi besøgte hende i april.

På fri fod i et år

De to gerningsmænd blev sidste år løsladt, fordi de havde siddet varetægtsfængslet i et år, men nu er de igen bag tremmer og skal nu igen sidde varetægtsfængslet, indtil straffen udmåles i slutningen af denne måned. Og det er Pia Simonsen glad for:

- For os, som har skullet se på, at de rendte frit rundt i et år, føles det respektfuldt, at retten så vurderer, at de skal fængsles igen med det samme, siger moderen som tidligere har fortalt om den hårde ventetid.

De to tiltalte nægtede sig begge skyldig i tiltalen om dødsvold. Den ene - den 20-årige - afviste overhovedet at have deltaget i det brutale overfald, mens den 22-årige erkendte simpel vold, men hævdede, at der var tale om ganske få slag og spark.

De råbte 'tag dig sammen'

Adskillige vidner skød dog deres forklaring i stykker og fortalte i retten, at de begge stod bag det brutale overfald.

- De slog og sparkede (Mark) begge to adskillige gange, mens de råbte 'tag dig sammen' og 'spasser', fortalte et øjenvidne, der blev afhørt af politiet kort efter voldsorgiet, som efterfølgende fik flere tilstedeværende til at ringe 112 og forsøge at yde førstehjælp til Mark Simonsen.

- Han blev også slået og sparket (af begge de tiltalte), mens han lå ned, og mens det så ud, som om han allerede var bevidstløs. De sparkede ham både med knæ og fødder, og de ramte ham i hovedet, på brystet og over resten af kroppen, tilføjede øjenvidnet.

Pia med sønnen Mark, som kun blev 22 år. Privatfoto

Ked af det mange gange

Pia Simonsen har siddet i retten ved alle retsmøder og lyttet til forklaringerne om sin søns sidste minutter.

- Det har været hårdt. At høre, at han kom med udstrakt hånd og ville hilse på dem, og at de så egentlig slog ham ned fra starten af.

- Det var også hårdt at høre det ene vidne fortælle, hvad han blev udsat for, og hvor ligeglade de har været. Jeg blev da ked af det mange gange.

- Men jeg er jo også blevet klogere på forløbet, fortæller moderen.

Udposning i på pulsåre hjernen

En af overraskelserne var at høre, at obduktionen viste, at hendes søn havde en udposning på en pulsåre i hjernen.

Et centralt spørgsmål har under retssagen netop været, hvad der fik den til at briste, og om de dømte kunne have forudset, at deres slag og spark ville forårsage dødsfaldet.

Og det mener retten altså, at de burde have indset. Uanset at pulsåren var udsat, blev det slået meget klart fast, at den brutale vold var skyld i de skader, der dræbte Mark Simonsen.

- Min frygt har været, at sagen på et eller andet plan ville falde til jorden, og at de ville blive dømt for mild vold, fordi der pludselig blev sået tvivl om den udposning, fortæller Pia Simonsen til Ekstra Bladet. Hun kunne onsdag ånde lettet op, da gerningsmændene blev kendt skyldige. Foto: Ernst van Norde