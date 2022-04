Pige anholdt med kokain på Christiania

En kun 16-årig pige blev anholdt med et kvantum kokain på Christiania onsdag aften. Det skriver Københavns politi på twitter.

Af beskeden fremgår det, at der var tale om kokain fordelt på 18 salgsposer, og at politiet derfor vurderer, at stofferne var til videresalg.

Hårde stoffer er ellers ilde set på Staden, og derfor er den slags forbudt ifølge Christianias egen grundlov.

I miljøet omkring Pusher Street vælger man dog at se stort på forbuddet, og gennem de senere år er det ofte sket, at politiet støder på kokain i forbindelse med deres indsats.

Foreløbigt har der været tale om stoffer til eget forbrug, og det har ikke været udbudt direkte til salg.

Onsdag gjorde politiet så et endnu et pulverfund, og her var det så den 16-årige pige, der havde hård narko på sig.

Samme aften anholdt politiet en 17-årige pige, der havde et kvantum hashprodukter på sig. Det skriver politiet ligeledes på twitter. Her oplyser man dog ikke, hvor meget hash eller hvilke produkter, der var tale om.

Men, det oplyses, at politiet vurderer, at hashen var til videresalg. Pusher-miljøet i hashgaden har ellers tidligere givet til kende, at man ikke ønskede at have mindre-årige til at deltage i hash-forretningen.

- Der er tale om to separate sager. Både den 16-årige og den 17-årige blev anholdt inde på Christiania. De blev løsladt efter afhøring. Her har de sociale myndigheder selvfølgelig været til stede, fortæller Trine Fisker, politikommissær, Københavns Politi.