Pige på 15 år blev voldtaget ved skole - fire unge mænd er dømt

Fire unge mænd er fredag af Østre Landsret blevet dømt for at have voldtaget en pige i et skur ved en skole i Haslev.

Gruppevoldtægten skete en nat i maj sidste år. Pigen var 15 år.

Landsretten er nået frem til samme resultat, når det gælder spørgsmålet om skyld, som Retten i Næstved. Men straffen er mildnet for alle fire.

På et enkelt punkt er facit dog det samme som ved byrettens dom i september sidste år: En af de unge, der var 17 år på gerningstidspunktet, og som har syrisk baggrund, udvises af Danmark. Hele hans familie bor her.

Offeret er under sagen blevet afhørt på video. Ved dommen er hun blevet tilkendt en godtgørelse på 120.000 kroner.

- Det viser, at vi ser på sagen med samme alvor som byretten, siger landsdommer Arne Brandt ved afsigelsen af dommen. Her oplyser han desuden, at de tre juridiske dommere og de tre lægdommere har været enige.

Alle tilhørerpladser i retssalen er optaget af familie og bekendte til de involverede. Der lyder hulken fra flere.

Under den meget omtalte sag har de unge nægtet sig skyldige.

En af de fire deltog ikke selv i fysiske overgreb på pigen i skuret på Sofiendalsskolen. Men han var til stede og er blevet fundet skyldig i strafbar medvirken.

I hans tilfælde er straffen fastsat til ubetinget fængsel i to år. I byretten blev han derimod idømt fængsel i tre år og seks måneder.

To andre straffes hver med fængsel i tre år. Det er en lempelse på et halvt år i forhold til byrettens dom.

Samme formildelse er sket med hensyn til den fjerde tiltalte. Han får fængsel i tre år og seks måneder mod fire år i byretten. I hans regnestykke indgår reststraf fra en tidligere sag.

På tidspunktet for forbrydelsen var den syriske unge 17 år, to andre, Saleh Mohamad Hoso og Arian Khan var 18, mens Tobias Vorm var 19.

Under sagen har det været påstand mod påstand, har en anklager tidligere i forløbet slået fast. En af de tiltalte påstod, at pigen frivilligt havde indledt et samleje med ham.