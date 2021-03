Pige stak af fra mand i varevogn

En 10-årig pige blev mandag aften så bange over, at en mand i en sort varevogn tog kontakt til hende og tilbød hende slik, at hun flygtede i løb væk fra stedet.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Episoden fandt sted på Legbjergvej i Vester Sottrup mellem Aabenraa og Sønderborg, og nu vil politiet gerne i kontakt med manden, som pigen kun har kunnet give et sparsomt signalement af.

Det var klokken 18.20 mandag aften, at varevognen standsede ved pigen, og manden forsøgte at komme i kontakt med hende.

Politiet har ingen indikationer på, at manden ville gøre pigen noget ondt, skriver politiet. Alligevel vil politiet gerne i kontakt med manden. Politiet hører også gerne fra vidner, der har set noget mistænkeligt, eller som har en idé om, hvem manden kan være.

Pigen har over for politiet beskrevet manden som 25 til 30 år. Dansk-talende med blå øjne. Manden havde mørk hættetrøje på med hætten trukket godt op. Og så bar han mundbind.

Den sorte varevogn var af ældre dato med hvid skrift på højre side, og så havde den en defekt baglygte.

Politiet kan kontaktes på tlf.: 114.