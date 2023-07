Pigge i sandkasse blev efterladt efter leg

Fyns Politi har fundet frem til, hvordan nogle pigge torsdag var endt i en sandkasse i Ullerslev, skriver Fyens Stiftstidende.

Det viser sig, at piggene var faldet af en bygning, og at en mor og et barn havde taget dem med i sandkassen for at lege med dem.

Fyns Politi bekræftede torsdag over for Ritzau, at der var tale om pigge af den slags, som man kan skrue fast på et tag for at forhindre, at fugle slår sig ned.

Det var en forælder, som opdagede piggene, der lå begravet i en sandkasse på Vibeskolen i Ullerslev. Til TV2 Fyn fortalte nærpolitileder Bjarne Puggaard, at der muligvis kunne være tale om forsøg på vold.

Men der ligger næppe nogen ondskabsfuld vilje bag piggenes tilstedeværelse i sandkassen. For over for Fyens Stiftstidende beretter politiets vagtchef Kenneth Taanquist, at sagen nu anses som opklaret.

En kvinde har henvendt sig til politiet og fortalt, at hun har været på stedet med sit barn. Piggene var faldet af en bygning på skolen, og de havde taget dem med i sandkassen for at lege med dem.

- Hun har henvendt sig og fortalt, at de efterlod dem i sandet uden at tænke over, at det kunne være til fare for nogen, siger Kenneth Taanquist til Fyens Stiftstidende.

Politiet var valgt at afslutte sagen uden at rejse sigtelse.