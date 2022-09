Pilot truer med at styrte fly i USA

En pilot truer med at styrte et fly ind i et indkøbscenter i Mississippi i USA

Politiet i byen Tupelo i den amerikanske delstat Mississippi har udsendt en advarsel, da en pilot truer med at styrte et fly ind i en Wal Mart.

Det skriver flere medier, herunder norske VG.

Ifølge det lokale medie Desoto County News har politiet evakueret indkøbscenteret og fået hele offentligheden væk fra området.

Ligeledes skriver de, at politiet i direkte kontakt med piloten i skrivende stund.

Politiet gør ligeledes opmærksom på, at farezonen bevæger sig udover byen Tupelo, da pilotens mobilitet i et fly gør det svært at holde faren til et bestemt område.

Der florerer også i øjeblikket videoer på sociale medier af et fly i området, der flyver meget lavt.

Flyets rute kan følges live på Flight Aware her. Der er tale om et King Air fly, som er et popelfy.

Ifølge Daily Journal er piloten ansat i en lokal lufthavn, hvor han har stjålet flyet.

Opdateres...