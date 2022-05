Pirat fra Nigeria stilles for retten - undgår tiltale for drabsforsøg

En formodet pirat er blevet tiltalt for at have udsat danske soldater for livsfare, oplyser anklagemyndigheden mandag. Tidligere var han sigtet for drabsforsøg.

Mandens forsvarer, advokat Jesper Storm Thygesen, siger i en kommentar til Ekstra Bladet, at der er tale om 'noget af en nedjustering.'

Den 39-årige nigerianske mand blev fløjet til Danmark i begyndelsen af januar, efter at han var blevet behandlet for sine kvæstelser. Han fik amputeret sit ene ben.

Han var kommet til skade under et sammenstød med danske styrker i Guineabugten 24. november.

Fregatten 'Esbern Snare' var blevet udsendt til området for at bekæmpe pirater, og fregattens helikopter jagtede en gummibåd med flere personer.

Fem mistede livet under den blodige episode. Fire blev dræbt af danske soldater, mens en femte faldt overbord og druknede. Den kvæstede 39-årige blev bragt i land til behandling på et hospital i Ghana.

Tre andre, der var blevet taget til fange, blev senere løsladt. Myndighederne besluttede sig for at slutte sagen mod dem med et såkaldt tiltalefrafald.

Men den kvæstede blev i januar bragt til Danmark, hvor han i første omgang blev sigtet for drabsforsøg mod danske soldater. Siden har han været varetægtsfængslet.

Nu har anklagemyndigheden rejst tiltale, oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet mandag.

I en kommende straffesag beskyldes manden for sammen med andre på gummibåden at have affyret skud fra en riffel mod helikopteren, mens den var tæt på båden.

Dermed udsatte han - påstår anklagemyndigheden - personer i helikopteren for nærliggende fare.

Der er stor forskel på straffens længde i sager om forsøg på manddrab og om at udsætte andre for fare.

Som udgangspunkt straffes forsøg på manddrab således med fængsel i seks år. Retspraksis i sager, hvor andre er blevet udsat for fare ved skyderi, ligger på et helt andet niveau. For eksempel har en sådan situation givet fængsel i ti måneder, viser fagbogen 'Domme i Kriminelle Sager' fra Forlaget Thompson.

I en pressemeddelelse udtaler chefanklager Per Fiig, at man har foretaget en grundig vurdering af efterforskningsmaterialet.

Politiet har brugt ikke mindre end 1400 arbejdstimer på at efterforske sagen, har Justitsministeriet tidligere oplyst i et svar til Folketingets retsudvalg. Anklagere har arbejdet godt 700 timer. Desuden rejste 14 danske betjente på skift til Ghana i vinter i forbindelse med sagen.