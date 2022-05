En formodet pirat er blevet tiltalt for at have udsat danske soldater for livsfare, oplyser anklagemyndigheden mandag. Tidligere var han sigtet for drabsforsøg.

Den 39-årige mand blev fløjet til Danmark i begyndelsen af januar, efter at han var blevet behandlet for sine kvæstelser.

Han var kommet til skade under et sammenstød med danske styrker i Guineabugten i slutningen af november.

Fregatten 'Esbern Snare' var blevet udsendt til området for at bekæmpe pirater, og fregattens helikopter jagtede en gummibåd med flere personer.

Fem mistede livet under den blodige episode, mens den kvæstede 39-årige blev bragt i land til behandling på et hospital.

Tre andre, der var blevet taget til fange, blev senere løsladt. Myndighederne besluttede sig for at slutte sagen mod dem med et såkaldt tiltalefrafald.

Men den kvæstede blev i januar bragt til Danmark, hvor han i første omgang blev sigtet for drabsforsøg mod danske soldater.

Nu har anklagemyndigheden rejst tiltale, oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet mandag.

I en kommende straffesag beskyldes manden for sammen med andre på gummibåden at have affyret skud fra en riffel mod helikopteren, mens den var tæt på båden.

Dermed udsatte han - påstår anklagemyndigheden - personer i helikopteren for nærliggende fare.