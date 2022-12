Pirat lemlæstet af skud: Rejser ikke uden nyt ben

Den etbenede pirat Lucky er ikke længere Kriminalforsorgens hovedpine.

Den nu 40-årige mand har én gang for alle forladt Vestre Fængsel en måned efter at være dømt i Københavns Byret for at have udsat en gruppe danskere for livsfare i Guineabugten. Det skete under en ildkamp mellem en piratbåd og danske soldater tilbage i november 2021.

Lucky befinder sig nu på et af Danmarks udrejsecentre, og det er nu Hjemrejsestyrelsen og Udenrigs- og Integrationsministeriet, som tager sig af hans forhold. Men han nægter at rejse hjem til Nigeria, før de danske myndigheder har betalt og leveret en benprotese.

Det oplyser advokatfuldmægtig Emma Ring Damgaard, som plejer Luckys interesse i forbindelse med hans hjemrejse.

- Det bekymrer ham i høj grad, hvis han skulle rejse hjem uden to funktionsduelige ben, og der er også - som jeg forstår det - hos myndighederne forståelse for problemstilling, og for, at han skal have den benprotese, siger Emma Ring Damgaard.

Lucky i venteposition

Som omtalt i Ekstra Bladet blev mindst fire og muligvis fem pirater dræbt af skud affyret af danske soldater i sidste års ildkamp. Lucky var en af de fire overlevende nigerianere.

Han fik hårdt såret af skud amputeret sit ene ben amputeret af en læge på det danske krigsskib. Efterfølgende blev han efter et kompliceret forløb fragtet til Danmark og tiltalt i den sag, som blev afsluttet med en endelig dom for nylig.

De tre andre overlevende nigerianere klarede frisag og blev sat på en båd. De kunne rejse tilbage til Nigeria som frie mænd.

Der er i henhold til hjemrejseloven fastlagt en frist til omkring 17. januar, hvorefter der igen skal tages stilling til, hvad der skal ske med Lucky.

Emma Ring Damgaard forklarer, at Hjemrejsestyrelsen og Udenrigs- og Integrationsministeriet skal finde ud af, hvem der skal finansiere Luckys benprotese.

- De skal finde ud af, hvilken kasse pengene skal hentes i, og sørge for at få en bevilling gennemført, siger Emma Damgaard, som ikke har overblik over, hvad en benprotese løber op i.

Ringer til sin familie

- Hvordan har Lucky det nu?

- Han har det omstændighederne taget i betragtning meget bedre. Rammerne er jo friere på udrejsecentret, og han har blandt bedre adgang til at holde telefonkontakt med sin familie, forklarer Emma Ring Damgaard.

- Kan han bevæge sig frit omkring?

- Nej. Han kan ikke forlade udrejsecentret. På den måde er han stadigvæk frihedsberøvet, siger Emma Ring Damgaard.

Overfor Ekstra Bladet har han ikke lagt skjul på, at det er hans største ønskede at komme hjem til Nigeria. Han virkede desorienteret og forvirret under retssagen og havde åbenlyst svært ved at opfange, hvad der blev sagt og skete.

Lucky har selv givet udtryk for, at han udover sin egen vanskelige situation også er psykisk påvirket af, at hans ene barn - en 16-årig datter - og hans mor er døde under hans ophold i Danmark.

