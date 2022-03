Pistolmand slap for billigt

Det kostede en yngre mand tre år og seks måneders fængsel, da han sidste år ved Retten i Odense blev dømt for skyde vildt omkring i Vollsmose og true to mindreårige piger med pistolen.

Episoden udspandt sig 15. april 2021, hvor manden affyrede mindst seks skud mod en forbikørende bil og i retning mod nogle personer, der tilfældigt befandt sig i området. Efterfølgende pegede han pistolen mod hovedet af en 14-årig pige.

Han blev blandt andet dømt for våbenbesiddelse, fareforvoldelse og trusler på livet.

Det var formentlig for billigt sluppet for manden, der var 19 år, da dommen faldt i december i fjor. Fyns Politi oplyser, at der ved 'en meget beklagelig fejl' ikke blev rejst tiltale efter straffelovens paragraf 81 b, som kan forhøje straffen med indtil det halve ved brug af skydevåben på offentligt tilgængeligt sted.

Bestemmelsen blev indført i straffeloven i 2017 som en del af Bandepakke 3 og betyder, at sagen skal rejses ved et såkaldt nævningeting med en påstand om straf på minimum fem års fængsel.

Det fremgår af et svar til Folketingets Retsudvalg fra justitsminister Nick Hækkerup.

Her lyder det, at både Rigsadvokaten og Statsadvokaten i Viborg er enige med Fyns Politi i, at der er tale om en meget beklagelig fejl. Den skal Fyns Politi nu redegøre for og oplyse, hvilke tiltag der eventuelt er iværksat i politikredsen for at undgå lignende fejl fremover.

'En forudsætning for, at strafskærpelsen slår igennem i praksis, er, at anklagemyndigheden er opmærksom på strafskærpelsen, herunder dens betydning for, om sager skal rejses som domsmands- eller nævningesager. Det har jeg derfor også en klar forventning om, at anklagemyndigheden er, og det er selvsagt utilfredsstillende, at det ikke er sket i den konkrete sag', lyder det i svaret fra Nick Hækkerup.

Ifølge oplysningerne er sagen ikke anket.