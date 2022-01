Pizzabager sad uskyldigt fængslet i 2,5 år

Efter to et halvt år i varetægtsfængsel blev en 44-årig pizzabager pure frifundet i Danmarks største narkosag, ’Operation Goldfinger’, og han kunne efter dommen tage glad hjem til sin hustru og børnene på seks og 14 år.

Nu vil den 44-årige kræve en kæmpe erstatning af staten for de cirka 900 dage, han sad uskyldigt varetægtsfængslet. Under fængslingen mistede han sit pizzeria, som han følte sig tvunget til at sælge med et stort tab, og nu kæmper han for at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Frifindelse ikke anket

Frifindelsen er endelig. Statsadvokaten har ikke anket den 44-åriges sag i modsætning til de øvrige dømte i ’Goldfinger’. De dømte kræver frifindelse, mens statsadvokaten vil have dem dømt i fuldt omgang efter tiltalen om indsmugling og salg af ni ton kokain - og skærpede straffe.

Standard-erstatningen for uberettiget varetægtsfængsling er 850 kr. pr. dag. Det giver en samlet erstatning på cirka 766.000 kr. Men den frifundnes advokat, Peter Broen, mener, at erstatningen skal forhøjes, fordi den 44-årige også har mistet indkomst og hele sit eksistensgrundlag.

Peter Broen bekræfter, at der er et stort erstatningskrav på vej, men han kan endnu ikke sætte tal på beløbet: ’Det er ikke gjort endeligt op. Men min klient står på bar bund nu,’ siger advokaten.

Fiktiv løn

Den 44-årige blev anholdt 26. juni 2019 og varetægtsfængslet sammen med de øvrige aktører i ’Goldfinger-ligaen’. Ifølge anklagemyndigheden arbejdede han for de to narkobagmænd, Sokol Krasnici alias Jetmir Kastrati og Defrim Beck, og han kendte til netværkets organisering og handel med kokain. Samt at hans storebror, der fik 16 års fængsel for godt 550 kilo kokain, var kurér for narkoligaen.

Men Københavns Byret fejede anklagemyndighedens påstande af bordet. De byggede blandt andet på, at bagmanden Jetmir Kastrati fik fiktive lønsedler og fiktiv løn for at arbejde 30 timer om ugen i den 44-åriges pizzeria. Det skete, fordi det skulle se ud som om, at Jetmir Kastrati havde en legal indkomst i Danmark, så han kunne blive familiesammenført med sin hustru Norga Artunda, lød forklaringen i retten.

Norga Artunda er idømt to års fængsel og udvist af Danmark for bestandig for hæleri af fem millioner kroner af ægtemandens kriminelle indkomst.

Den frifundne kom til Danmark i 1992 på grund af krigen på Balkan. Han drev først et transportfirma, hvor Jetmir Kastrati også arbejdede, og fra 2015 pizzeriaet. Hans hustru og børn er danske statsborgere, og han har selv fortsat opholdstilladelse. 12 af de dømte i ’Goldfinger’ blev udvist for bestandigt.

20 år under falsk navn

Byretten slog fast, at bagmanden Jetmir Kastrati levede i Danmark i 20 år under det falske navn Sokol Krasnici. Han angav at være flygtet fra krigen på Balkan og fik asyl på falsk grundlag.

Selvom den 44-årige blev frifundet, mener byretten, at han havde 'et vist kendskab til', at Jetmir Kastrati og hans egen storebror var involveret i kriminelle aktiviteter.

Men det forhold, at den 44-årige foretog fiktive lønudbetalinger og udstedte fiktive lønsedler til Jetmir Kastrati alias Sokol Krasnici 'findes ikke at udgøre en sådan strafbar medvirken til omfattende handel med narkotika, at han er strafferetlig ansvarlig', skriver byretten.

De 14 dømte i 'Operation Goldfinger' fik tilsammen 178 år og syv måneders fængsel. 10 af dem er albanere og organisationen var familiestyret med den 43-årige hovedmand 'Den Skaldede' i spidsen. Jetmir Kastrati fik maksimalstraffen på 20 års fængsel inklusive en uafsonet norsk dom på otte måneders fængsel.

Statsadvokaten har bedt Østre Landsret om at finde 54 retsdage til ankesagen, hvor blandt andre Jetmir Kastrati kræves dømt i fuldt omgang efter anklageskriftet. Men selvom dét måtte ske, kan han ikke få en hårdere straf end i byretten. Selv kræver han frifindelse i landsretten.

