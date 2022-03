Pladeselskab lukker i om fængslet rapper

Universal Music Danmark lukker i om rapperen Miklo, der mandag blev idømt tre år og ni måneders fængsel i en sag om grov vold, frihedsberøvelse, røveri og afpresning.

Ekstra Bladet har siden dommen forsøgt at få en kommentar fra selskabet, der har kontrakt med musikeren. I sidste måned udtale Casper Bengtson, der er direktør for Universal Music Danmark, at en plet på straffeatttesten ikke nødvendigvis diskvalificerer en musiker, men at man trak en grænse ved bandemedlemmer.

Under sagen kom det frem, at Miklo, med det borgerlige navn Anders Henckel Johansen, havde fået en af de største kontrakter hos Universal, 'da de troede så meget på ham', forklarede rapperens manager.

Det fremgår af retsdokumenter, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Manageren ejer et underselskab til Universal Music Danmark, og det var ham, der i sin tid fik Anders Henckel Johansen i stalden. I retten forklarede han, at rapperen på gerningstidspunktet tjente store penge på at lave musik.

Ifølge vidnet havde Anders Henckel Johansen omkring 400.000 kroner liggende hos Universal, som han kunne få ud blot ved at bede om det.

Beløbet svarede til betaling for ti sange, og hvis han indspillede flere, ville han få flere penge.

En mio. streams under sagen

Den fremadstormende rapper blev varetægtsfængslet i marts 2021, men det har ikke sat en stopper for hans musikkarriere. Under retssagen har han udgivet singlen ‘Hvad for noget’, der er streamet over en million gange.

På Miklos Instagram-konto har de over 20.000 følgere blandt andet kunne læse rapperens tanker fra fængslet i håndskrevne breve - i et af dem fortæller han, at der stadigvæk kommer ny musik og kalder fængslingen et 'minor setback for a major comeback'.

Et af de breve, som rapperen under sin varetægtsfængsling har sendt ud til sine fans via sin instagramkonto. Foto: Privat

Kort før dommen blev der desuden postet en telefonsamtale, der angiveligt er rapperen, som sender en hilsen til sine over 20.000 fans. I retten forklarede han selv, at det var et højt antal følgere i den danske musikbranche.

Under fængslingen har Miklos manager styret rapperens sociale medier, hvor rapperen og hans musik er blevet heftigt promoveret. Blandt andet har følgerne kunne 'vinde' en personlig hilsen fra rapperen.

'Brødrene der styrer min insta vælger fem beskeder fra jer og sender ind til mig, så jeg personligt kan svare på dem', lyder det i et brev, som er lagt op under titlen 'Vinderen af Miklo Awards'.

'Vores sag starter efter nytår. Husk og lav dua, det det eneste der virker og den bedste gave man kan give', lyder en anden opfordring i et brev, der angiveligt også er skrevet af rapperen.

Aktiviteten stoppede umiddelbart efter dommen. Der er dog blevet slettet en kommentar, hvor en bruger kalder Miklo for 'voldspsykopat'.

Brugte pladeselskab som alibi

Pladeselskabet Universal indgik desuden i rapperens alibi, da han til retten skulle forklare, hvorfor politiet to måneder efter overfaldene på tre mænd i december 2020 fandt et hævekort med tilknytning til voldssagen i en sovesofa i rapperens lejlighed.

Kortet var tilknyttet den MobilePay-konto, som et af ofrene med vold og trusler blev presset til at overføre 3000 kroner til.

I retten forklarede Anders Henckel Holm, at han havde lånt hævekortet af medtiltalte Musa Mohamud Ahmed, fordi han havde mistet sit eget og forventede et større beløb fra pladeselskabet, som han ville have hurtig adgang til.

- Det har intet med røverierne at gøre, forklarede rapperen ifølge retsbogen, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Forklaringen blev bestyrket af Miklos manager, der under retssagens femte dag forklarede, at han godt kunne huske, at rapperen på et tidspunkt havde mistet sit hævekort og derfor skulle have nogle penge overført til en andens konto.