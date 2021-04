Plakater, dukker og 'blod': Mand fængslet for hærværk

En 28-årig mand er torsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger i en sag om hærværk mod en jødisk kirkegård i Aalborg.

Det oplyser Nordjyske Anklagere på Twitter.

Politiet meldte tidligere på dagen ud, at de anholdt manden onsdag.

'Hærværk af politisk karakter, rettet mod bestemte grupper i samfundet, er fuldstændig uacceptabelt. Derfor er jeg tilfreds med, at vi har fået anholdt en mistænkt i sagen,' udtalte politikommissær Henrik Staal i den forbindelse.

Dukker med 'blod'

Hærværket blev begået natten til 4. april. Ekstra Bladet kunne efterfølgende berette, hvordan der var blevet placeret dukker overhældt med rød maling ved hjørnet af Skt. Jørgensgade og Hasserisgade.

Den røde maling var også blevet hældt på muren ind til kirkegården, ligesom massevis af løbesedler, hvorpå der blandt andet stod, at pesach (en jødisk tradition, red.) er 'endnu en jødisk fejring af blodbad', lå på jorden.

I bunden af løbesedlerne stod et link til hjemmesiden Nordfront.dk, der beskriver sig selv som en 'nationalsocialistisk nyhedsside'.

Det vides ikke, om der er direkte forbindelse mellem dem og den fængslede mand.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Sådan så løbesedlerne, der blev efterladt på jorden, ud. Foto: Martin Harritsø Frederiksen

'Oprørende og dybt beskæmmende'

Hærværket vakte forargelse blandt flere politikere på Christiansborg. I en mail til Ekstra Bladet skrev justitsminister Nick Hækkerup (S) således, at han fandt hærværket 'oprørende og dybt beskæmmende'.

'Det er ganske enkelt forkasteligt, at vi igen skal være vidne til, at gravsteder bliver skændet,' lød det.

Også Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, samt de Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, satte ord på deres holdninger til hærværket.

På det sociale medie Twitter kaldte Skaarup hærværket for 'modbydeligt', mens Hegaard skrev, at han fandt det 'ufatteligt' at der begås religiøst motiverede forbrydelser.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Flere politikere reagerede på hærværket, da Ekstra Bladet beskrev det 4. april. Foto: Martin Harritsø Frederiksen

Det er ikke første gang, der er blevet begået hærværk mod jødiske begravelsespladser.

I oktober sidste år blev to mænd fra henholdsvis Randers og Hobro kendt skyldige i racistisk hærværk mod jødiske gravsteder på en begravelsesplads i Randers i 2019.

De to mænd havde overmalet 84 gravsten, væltet seks og sat en davidsstjerne med teksten 'Jude' på en gravsten