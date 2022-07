Planlagde massedrab i uger

Mandag blev seks mennesker dræbt, da der blev affyret skud under en parade den 4. juli. Mere end 20 mennesker blev såret.

Ny oplyser politiet i Illinois, at gerningsmanden havde planlagt angrebet i uger, skriver VG.

Ingen race-motiv

Chris Covelli, talsmand for Lake Countys efterforskningsgruppe, skriver i en pressemeddelelse tirsdag, at Robert Crimo, som er gerningsmanden bag skyderiet ved 4. juli-paraden i mandags, planlagde sit angreb i flere uger.

Derudover oplyser politiet, at de ikke er kommet frem til, at der skulle være et bestemt motiv med køn, race eller religion for skyderiet.

Forklædt som kvinde

21-årige Robert Crimo blev pågrebet flere timer efter angrebet i Illinois, som fandt sted klokken 10.30 lokal til.

En af årsagerne kan være, at Robert Crimo havde forklædt sig som kvinde for at skjule sine ansigtstatoveringer.