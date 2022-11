Plejehjemsansat tiltalt for drab og drabsforsøg

En tidligere ansat på Plejecenter Tirsdalen i Randers er blevet tiltalt for drab på en beboer og for drabsforsøg på tre andre beboere

En tidligere ansat på Plejecenter Tirsdalen i Randers har siden marts siddet varetægtsfængslet i en uhyggelig sag, der tog sin begyndelse efter flere mistænkelige indlæggelser af flere plejehjemsbeboere i februar og marts.

Det fik Østjyllands Politi til at påbegynde en intensiv efterforskning, der i marts førte til anholdelsen og varetægtsfængslingen af en tidligere ansat på plejehjemmet.

Nu er kvinden tiltalt for drab på en beboer samt for syv drabsforsøg på tre forskellige beboere 'ved bevidst at have givet dem forkert og farlig medicin'.

Det oplyser Østjyllands Politi tirsdag i en pressemeddelelse.

Sigtelse mod sosu-hjælper: Sådan forgiftede hun beboere

Omfattende efterforskningsmateriale

'Vi har ved anklagemyndigheden gennemgået det omfattende efterforskningsmateriale, som politiet har udarbejdet under efterforskningen, og det er vores beslutning, at der med baggrund i materialet skal rejses tiltale mod kvinden', lyder det fra specialanklager Jesper Rubow i pressemeddelelsen.

'Hun er tiltalt for et manddrab og derudover for syv forsøg på manddrab begået i flere omgange mod to mænd og en kvinde, som stærkt svækkede blev indlagt til behandling. Derudover tiltales hun blandt andet også for at have stjålet medicin fra flere beboere på plejehjemmet. Nu er det op til retten at vurdere sagen.'

Farlig medicin

Ifølge anklageskriftet gav den drabstiltalte 26. februar en ældre kvindelig beboer på plejehjemmet et lægemiddel, der nogle dage senere førte til kvindens død.

Samme dag er den tidligere ansatte tiltalt for at have givet de tre andre beboere farlig medicin, der medførte, at de efterfølgende måtte indlægges på sygehuset.

De fire øvrige drabsforsøg, hun er tiltalt for, skal ifølge tiltalen have fundet sted i starten af marts.

Sagen skal for retten i januar og februar næste år og kommer til at køre som en nævningesag. Indtil da skriver Østjyllands Politi, at de ikke har yderligere oplysninger i sagen.

