Plejehjemsansatte tiltalt for skødesløshed i Else-dokumentar

To tidligere ansatte ved plejehjemmet Kongsgården i Aarhus er blevet tiltalt for skødesløshed i tjenesten i forbindelse med behandlingen af den 90-årige Else Marie Larsen.

Det har Østjyllands Politi oplyst til Ritzau.

Sagen er et af flere juridiske efterspil i kølvandet på dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden', som blev vist på TV 2 i 2020.

Ritzau har ikke set anklageskriftet mod de to tiltalte, men de har begge i længere tid været sigtet efter straffelovens paragraf 157, der handler om skødesløshed i tjenesten.

Paragraffen gør det muligt at straffe offentligt ansatte, der gør sig skyldige i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i forbindelse med deres arbejde. Det kan for eksempel være, at de ikke udfører deres pligter ordentligt.

I dokumentaren så man blandt andet, hvordan personalet undlod at skifte ble på en ældre dement kvinde, selv om de gav udtryk for, at de vidste, det var påkrævet.

Man så også, hvordan personalet undlod at hjælpe kvinden, mens hun hang i en lift og gav udtryk for smerte.

Tiltalen er blevet rejst, efter at det lykkedes politiets efterforskere at fingre i råbåndene til den kritiske dokumentar. TV 2 udleverede materialet, efter at Højesteret i september 2021 bestemte, at sådan skulle det være.

Foruden de tidligere ansatte undersøger Østjyllands Politi også, om medarbejdere på TV 2 har krænket privatlivets fred i forbindelse med optagelserne, der er lavet med skjult kamera.

Denne del af efterforskningen er der dog endnu ikke taget juridisk stilling til. Det ligger til vurdering på Rigsadvokatens bord.

Det var familien til Else Marie Larsen, der anmeldte plejerne til politiet. Else Marie Larsen døde 2. maj i år.