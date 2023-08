Pludselig stod 30-årig mand på hotelværelser i København

En 30-årig mand fremstilles mandag i grundlovsforhør, efter at han søndag morgen blev anholdt mistænkt for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse på et københavnsk hotel.

Det fortæller Kenneth Hviid Simonsen, der er central efterforskningsleder i Københavns Politi.

- Vi har de sidste par dage haft en mand, der har lusket rundt på et hotel i København, hvor han har skaffet sig adgang til nogle værelser og lavet noget blufærdighedskrænkelse mod de personer, der lå og sov derinde, siger efterforskningslederen.

Hændelserne er sket 6., 8., og 12. august, og der er to tilfælde af blufærdighedskrænkelser. Desuden har politiet viden om, at han har været inde på tre værelser, hvor han dog ikke har begået blufærdighedskrænkelser.

- Det er uklart, hvordan han har fået adgang til værelserne. Det bliver en del af den videre efterforskning, siger Kenneth Hviid Simonsen.

Politiet oplyser ikke, hvilket hotel hændelserne er sket på.