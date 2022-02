Plyndret på ferie: Hashtag kan have kostet svinedyrt indbrud

Mens Nicole Hultgren og familien var på skiferie, har tyveknægte nappet smykker og dyre mærkevarer for over en kvart million. Hun tror, at ét specielt hashtag ligger til grund for gerningsmændenes jackpot

Dyre mærkevarer, ure, elskede smykker fra forældre og masser af elektronik er blevet stjålet fra Nicole Hultgrens hus i Vissenbjerg, mens hun for nyligt var på skiferie i Sverige med sin familie

Der er tale om et tab på over 350.000 kroner.

Da Nicole Hultgren sammen med sin mand, Mathias Toft, og to sønner hjemvendte fra den ugelange ferie i nabolandet, fik hun bekymrede panderynker, da døren blev åbnet til huset på Fyn.

- Der var vendt kasser på hovedet, garderoben var også vendt på hovedet, og der lå smykkeskrin ud over det hele, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Nicoles søn på fem år er berørt af episoden. Han vil ikke at have lyset slukket om natten. Privatfoto

Farmand passede biksen

Mens Nicole Hultgren nød familieferien, havde hendes far nikket ja til at passe huset i Vissenbjerg.

Familien har flere kæledyr, så han havde lovet at give dem kærlighed i mellemtiden.

Men faderen har også selv kæledyr, og derfor var han væk fra sit datters hjem i to dage. Den ene gang i nogle timer, og én nat sov han hos sig selv.

Nicole Hultgren har på fornemmelsen, at de ukendte gerningsmænd har slået til denne nat.

- Vi tænker, at de (tyvene, red.) har holdt øje, da min far forlod huset. Min søn har en stor hund, der gør, når der sker det mindste i haven.

- Min far hørte den ikke gø en eneste gang, mens han selv var i huset. Det hele virker meget mistænksomt.

Nicole Hultgren føler sig spioneret på Instagram. Privatfoto

Held eller nøje planlagt?

Da Nicole Hultgrens far atter var tilbage i familiens hus næste dag, opdagede han ikke noget mistænksomt. Faderen opholdt sig for det meste i stuen, hvor han også sov.

Derfor blev den bagerste del af huset lukket af. Og det var her, at tyveknægtene stjal for det store beløb.

Sidenhen har Nicole Hultgren undret sig over, om gerningsmændene blot var heldige, eller indbruddet måske var nøje planlagt.

- Vi bor jo hverken i Hellerup eller på Langelinie i Odense, hvor man som udgangspunkt ved, at folk har dyre ting og tjener mange penge. Der er nogen, der måske vidste, at vi havde de dyre ting.

#Vissenbjerg

Parret tror nu, at de ukendte gerningsmænd har overvåget dem på Instagram.

- Hvorfor tror I, at tyvene har spioneret jer via det sociale medie?

- Vi bruger hashtagget Vissenbjerg. Det er en lille by, så hvis man går ind Instagram og taster #Vissenbjerg, er 80 procent af billederne vores.

- Har I overvejet at gøre jeres profiler lukket?

- Nej, det har vi ikke. De (tyvene, red.) skal ikke bestemme, om min Instagram skal være lukket. Fremadrettet vil jeg tænke over, hvad og hvornår jeg ligger noget op.

Nicole Hultgren har politianmeldt indbruddet, og sagen bliver nu efterforsket. Hun krydser fingre for, at familiens ting bliver fundet - især den højtelskede halskæde, der betyder mest for hende.

Mathias Toft tror også, at parret er blevet overvåget på de sociale medier. Privatfoto

Lækkerbisken for tyvene

Hos initiativet Bo Trygt, der blandt andet er skabt af TrygFonden og Det Kriminalpræventive Råd, er man kede af familiens oplevelse.

Britt Wendelboe, programchef i Bo Trygt, fortæller, at nabohjælp er brugbart og kan holde tyvene væk, når man tager på ferie.

- Man kan lave aftale med naboerne om at holde øje og sørge for, at ens hus ser beboet ud. Nabohjælp kan forebygge op mod hvert fjerde indbrud, siger hun til Ekstra Bladet.

Derudover pointerer hun, at indbrudstyvene vil have efterladte huse i kikkerten, og derfor skal man være varsom med, hvad der lægges op på sociale medier.

- Man kan undgå opslag og billeder på sociale medier, der kan indikere, at man ikke er hjemme. Tyven kunne kigge med, når du lægger dine feriebilleder på sociale medier, afslutter hun.