Poder slået med knytnæve i ansigtet

En 25-årig mandlig poder blev søndag udsat for vold og racistiske skældsord, mens han var på arbejde i et testcenter i Nobelparken

Østjyllands Politi modtog søndag eftermiddag en anmeldelse fra en 25-årig mand, som var blevet udsat for vold og racistiske skældsord, mens han var på arbejde som poder i et testcenter i Nobelparken, der ligger i Aarhus.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Den 25-årige mand var gået ud med en affaldspose, da han ved containerne bag testbygningen så en mand med mundbind. Manden tog sit mundbind af, da han fik øjenkontakt med den 25-årige poder, og 'holdt det provokerende op i luften, hvorefter han lod det falde til jorden'.

Herefter bad den 25-årige poder manden samle sit mundbind op fra jorden og smide det i en af de nærliggende containere. Det fik manden til at komme med flere nedladende bemærkninger, som ifølge den 25-årige havde en relation til hans mørke hudfarve.

Poderen forsøgte efterfølgende at gå videre, da han ikke ønskede at optrappe situationen yderligere, men da han kort efter vendte tilbage til containerne, blev han mødt af et 'hey'. Idet den 25-årige vendte sig, fik han en knytnæve lige i hovedet af manden. Manden, som slog den 25-årige poder, løb efterfølgende fra stedet, mens han råbte racistiske skældsord efter ham.

Ekstra Bladet har talt med Østjyllands Politi, som mandag kort efter middag fortæller, at de fortsat leder efter gerningsmanden.