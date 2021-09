Polak fængslet for at smadre sprutflasker og hjælpe chauffør med at flygte

KØBENHAVNS DOMMERVAGT (Ekstra Bladet): En 35-årig polak og en endnu ukendt person smadrede ifølge politiet spiritusflasker for at slette spor efter en alvorlig soloulykke i en varevogn, der har kvæstet to andre mænd.

Det fremgår af sigtelsen mod polakken, som derudover skal have tilskyndet føreren af varevognen til at flygte fra ulykkesstedet på Kalvebodbroen på Amagermotorvejen.

Ham leder politiet stadig efter.

Jagter formodet sprit- og flugtbilist - Vi leder efter ham. Hvis han ikke melder sig selv, må andre, der måtte vide, hvor han opholder sig, meget gerne kontakte politiet, siger Espen Godiksen. Politiet har intet signalement af manden, men vidner har forklaret, at han stak af efter soloulykken. Den forulykkede varevogn er en gul, polsk indregistreret Volkswagen med registreringsnummer DDZ28750. Vis mere Vis mindre

- Vi har mistanke om spirituskørsel. Der blev fundet en del flasker i førerkabinen, og der lugtede kraftigt af spiritus, sagde den centrale efterforskningsleder i Københavns Politi Anders Frederiksen tidligere søndag til Ritzau.

De to kvæstede på henholdsvis 37 og 40 år var ifølge politiet sammen med den 35-årige og eftersøgte i bilen, da den kort før klokken 23 lørdag forulykkede. De er begge indlagt, og den enes tilstand blev tidligere søndag betegnet som kritisk. Det er ifølge den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi Espen Godiksen uændret.

Alle fire er ifølge politiet fra Østeuropa, men politiet ønsker ikke at offentliggøre de indlagtes nationalitet, da de pårørende endnu ikke er underrettet.

Den anholdtes modersmål er dog polsk, og han blev ved hjælp af en tolk præsenteret for sigtelsen og sin forsvarer, mens han skiftevis rystede forvirret på hovedet og på dansk enkelte gange udbrød et 'tak'.

Manden fremstod forvirret i sine mørke arbejdsbukser. Siddende foran dommeren, tog han sin kasket af med den ene hånd, hvor et uglet kort og mørkt hår åbenbarede sig. Der var skidt under mandens negle.

Før den 35-årige blev gjort bekendt med de forhold, han er sigtet for, hilste han på en tilkaldt tolk, der hjalp med at forklare ham, at han havde fået beskikket Dorthe Fuglsang som forsvarsadvokat.

Det er polakken sigtet for: Den 35-årige er sigtet efter straffelovens paragraf 125, stk. 1 og 2: 1) For at unddrage nogen fra forfølgning for en forbrydelse eller straf holder ham skjult, hjælper ham til flugt eller udgiver ham for en anden, hindring af strafferetslig fuldbyrdelse, 2) tilintetgør, forvansker eller bortskaffer genstande af betydning for offentlig undersøgelse eller udsletter en forbrydelses spor. Vis mere Vis mindre

Da anklager Rikke Skov Bonde læste sigtelsen op, vendte han opgivende håndfladerne opad og udbrød stønnende noget, der kunne forveksles med latter.

Den var forstummet, da han kort efter drøftede sin situation med forsvareren, som han galant gav mine til at gå ind i det tilstødende lokale før ham selv. Bag den lukkede dør lød herefter højrystede stemmer. Den 35-årige mands var mest gennemtrængende.

Efter en rum tid kom den sigtede, forsvarer og tolk atter ud, og Dorthe Fuglsang meddelte, at hendes klient nægter sig skyldig.

Han ville gerne udtale sig.

Det blev uden tilstedeværelse af Ekstra Bladets udsendte, for dommeren imødegik anklagerens begæring om at lukke dørene af hensyn til den videre efterforskning, og at personer, som den sigtede må formodes at være bekendt med, skal afhøres.

- De skal ikke have lejlighed til at kende hans forklaring på forhånd, lød det.

Manden blev fængslet i ni dage efter hjemrejselovens paragraf 14, som omhandler udlændinge uden fast bopæl, hvor der er begrundet mistanke om, at udlændingen har begået en lovovertrædelse, der kan medføre udvisning ved dom.

Ingen andre bilister var impliceret, da varebilen med de fire mænd kørte galt.