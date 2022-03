Politi: 16-årige Frederik fundet død

Efter intens eftersøgning er 16-årige Frederik fundet død i vandet i Helsingør.

Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

'Mandag eftermiddag blev en mand fundet død i vandet i Helsingør Nordhavn i forbindelse med eftersøgningen af den 16-årige unge mand, som forsvandt natten til lørdag efter en bytur i Helsingør. Det er Nordsjællands Politis klare formodning, at den afdøde mand er identisk med den forsvundne 16-årige unge mand, men identiteten på den afdøde skal dog endeligt fastslås ved undersøgelser i den nære fremtid', lyder det.

- Det er en dybt tragisk sag, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er noget, som indikerer, at der skulle ligge en forbrydelse bag. Under eftersøgningen har utallige borgere bidraget med at dele efterlysningen og lede efter den savnede, ligesom vi har modtaget uvurderlig assistance fra flere samarbejdspartnere, og det vil vi gerne sige stort tak for, siger vicepolitiinspektør John Dyhrberg Christensen fra Nordsjællands Politi ifølge pressemeddelelsen.

Tragisk hændelse

Frederik forsvandt efter en bytur på natklubben Retro i Bjergegade i Helsingør natten til lørdag. Det var hans forældre, der meldte ham savnet.

Dødsfaldet betragtes som en tragisk hændelse, og politikredsen har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Lighunde blev mandag sat i Helsingør Havn for at lede efter 16-årige Frederik

Mandag blev særlige politihunde sat i vandet i eftersøgningen efter den savnede 16-årige. Vandsøgshunde er specialtrænede i at søge efter lig under vand.

Den 16-årige var, efter han forlod natklubben 03.10, i et håndgemæng med to mænd. Politiet mener umiddelbart ikke, at episoden har direkte sammenhæng med hans forsvinden.

De pårørende er underrettet.

