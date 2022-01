Politi: 32-årig stak kvinde ihjel

En kvinde overlevede ikke de skader, en 32-årig mand ifølge politiet påførte hende lørdag aften på et asylcenter.

Manden kræves derfor nu varetægtsfængslet for drab ved et grundlovsforhør søndag formiddag.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet er af den opfattelse, at den formodede drabsmand og den dræbte er i familie.

Syd- og Sønderjyllands politi modtog klokken 19.11 lørdag aften en anmeldelse om knivstikkeri på Aaløkke Asylcenter i Løgumkloster. Da politiet kom frem, kunne patruljen konstatere, at en kvinde havde fået alvorlige skader. Kvinden afgik senere ved døden på sygehuset.



Den 32-årige mand blev anholdt i aftes.



Syd- og Sønderjyllands politi har haft tryghedsskabende patruljer på asylcenteret i nat. Senere i dag kommer politiets mobile politistation til Løgumkloster, hvor alle borgere er velkomne til at komme forbi. Tid og sted for mobilbussens besøg meldes ud på Twitter senere.

Grundlovsforhøret finder sted klokken 11.00 ved Retten i Sønderborg.

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip